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Московский листок

Протестующих дагестанских дальнобойщиков окружили Росгвардия и ОМОН

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 1

В городе Манасе республики Дагестан войска Росгвардии и ОМОН окружили дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон", сообщает "Новая газета" со ссылкой на координатора перевозчиков в Петербурге Анатолия Шилова.

По его словам, ОМОН и бойцы Росгвардии взяли дальнобойщиков в кольцо и никого не выпускают и не впускают. «Войска выставили технику на протяжении трассы длиной в километр, полностью взяв протестующих в кольцо. На место прибыли около 200 сотрудников правоохранителей, ОМОН, нам преградили проезд, мы стоим уже около четырех часов, омоновцы стоят в масках с щитами, но ведут себя спокойно, никаких провокаций по отношению к дальнобойщикам зафиксировано не было», — рассказал активист.

По его словам, в акции протеста принимают участие порядка 600 дальнобойщиков, которые припарковали свои фуры вдоль трассы Махачкала-Баку в городе Манас. Шилов отметил, что дальнобойщикам пообещали, что к субботу к ним приедут депутаты. «Будем с ними общаться. До завтра обязательно будем стоять», - пояснил он.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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йй-66-йй написал 01.04.2017 00:03
А что путлеровские говноСМИ? Рассказывают про Украину и про Меркель?
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