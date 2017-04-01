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Московский листок

Михаил Делягин: Правительство рассматривает возможность чипирования чиновников

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 1

кризис либералы делягин правительство
Михаил Делягин: Правительство рассматривает возможность чипирования чиновников

По данным из аппарата правительства, комиссия по противодействию коррупционным проявлением под председательством Медведева среди других мер по "противодействию коррупционным угрозам и пресечению спекуляций на них" рассматривает возможность чипирования чиновников. Предполагается, что вживление в мозг соответствующего чипа позволит не только превентивно блокировать активность зон их мозга, "отвечающих" за асоциальное поведение и, в частности, за коррупционные действия, но и многократно повысить их эффективность, объединив их в информационную сеть, работающую в автономном режиме.

 

Предполагается, что чипированные чиновники получат возможность напрямую обмениваться значительными объемами информации, что позволит создать новое поколение "электронного правительства", на порядок превышающее по своей инновационности и эффективности все системы, функционирующие на Западе. Чиновники смогут подключать свой мозг к Интернету без компьютерных терминалов, черпая необходимую информацию непосредственно из Всемирной сети; задача защиты из мозга от вирусов и враждебных программ, как сообщают специалисты, практически решена. Использование в чипах технологий блокчейн исключает возможность умышленного или случайного искажения данных при принятии решений и передаче информации.

 

Кроме того, чипирование чиновников позволяет напрямую наказывать их за неэффективное исполнение своих обязанностей, вызывая моральный или физиологический дискомфорт.

 

В перспективе возможно создание на базе сообщества чипированных чиновников внебанковской расчетной и кредитной системы, в которой деньги направляются получателям простым усилием воли. Правда, предложения перевода на подобные принципы управления исполнения бюджетов и управления банковской системой вызвало ожесточенное, хотя пока и недостаточное аргументированное сопротивления минфина и Банка России.

 

Несмотря на понятные опасения, ряд медицинских учреждений Москвы, как государственных, так и частных, выразили готовность взяться за осуществление чипироания необходимого числа чиновников.

 

Как сообщается, размеры чипа, обладающего знчительным запасом мощности, что позволяет развивать систему без его замены, составляют около одного кубического сантиметра, и для его вживления в мозг предполагается просверливать отверствие в лобной кости, - примерно там, где, согласно распространенным представлениям, должен находиться мистический "третий глаз". Специализирующиеся на "Анэнербе" историки отмечают, что подобные опыты в рамках освоения знаний тибетских монахов, возможно, ставились над офицерами СС, черепа многих из которых в могилах имеют соответствующие прижизненные изменения.

 

Специалисты по электронике отметили, что уменьшение размеров чипа вызвало бы его удорожаниеи снижение надежности, являясь в то же время избыточным: по мнению медиков, размер мозга среднего российского чиновника позволяет беспрепятственно размещать под черепом и более крупные объекты.

 

Представители российских спецслужб высказывают тревогу по поводу того, что наиболее выгодные предложения по созданию соответствующих систем пока предложили структуры, связанные с Facebok и Google, что грозит утечкой информации и внешним вмешательством в работу чипированных чиновников, несмотря даже на возможность блокирования на аппаратном уровне самой возможности любой их ненадлежащей деятельности.

 

Представители гражданского общества, напротив, выразили опасение, что перевод документооборота и самого процесса принятия решений на бездокументарную основу сделает их менее транспарентами, - "достоянием узкого и при том неопределенного круга представителей высшей бюрократии".

 

Адвокаты экс-помощника Трампа по национальной безопсности Майкла Флинна в эксклюзивном интервью CNN подчеркнул, что его соглашение о раскрытие всей информации о его контрактах с представителями российских властей в обмен на судебный иммунитет ни ви коей мере не касается темы "электронных и иных модификаций представителей российского государства при использовании американских технологий, в том числе созданных на деньги американских налогоплательщиков", и он не будет отвечать на связанные с этим вопросы.

 

Насколько можно судить, комиссия по противодействию коррупционным проявлением предполагает провести экспериментальное чипирование чиновников аппарата правительства РФ на сугубо добровольной основе с выплатой существенных премий за участие в эксперименте; после успешного завершения эксперимента чипировать предполагается в первую очередь чиновников категории "А". Страховые компании пока не выразили интереса к страхованию здоровья и ответственности участников эксперимента. Предложение членов Открытого правительства ограничить максимальный возраст участников в эксперименте 45 годами для женщин и 50 годами для мужчин в силу недостаточности здоровья и скорого выхода на пенсию лиц старших возрастов было решительно отвергнуто в силу своего неприемлемо дискриминационного характера.

 

Михаил Делягин отметил: "Данное предложение вполне укладывается в логику возрождения в России сословного общества, активно протаскиваемую (хотя и с разной мотивировкой) сторонниками монархии и либеральными реформаторами. Действительно, чипирование, кардинально повышающее природные способности человека, создает не только социальную, но и биотехнологическую предпосылку превращения администраторов в "расу господ", физиологически отделенную от управляемых; для некоторых сторонников "новой аристократии" это, вероятно, представляется идеальным".



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Всего комментариев к статье: 1
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с 1 апреля,товарищи!
шутник тот еще написал 01.04.2017 00:41
1 апреля-день нашей безумной власти,тудыть ее в качель!
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