Песков назвал "популистскими" обвинения Навального в коррупции чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе Good Morning America на телеканале ABC заявил, что расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о коррупции в высших эшелонах российской власти носят популистский характер и не соответствуют действительности. Таким образом он ответил на вопрос ведущего программы Джорджа Стефанопулоса о том, как глава правительства может позволить себе на одну зарплату упомянутые в расследовании ФБК яхты, дворцы и яхты.

По его словам, все госслужащие декларируют свои доходы и отчитываются перед спецслужбами. "Мы все каждый год представляем декларации о доходах и расходах соответствующим органам, которые проверяют и перепроверяют эти декларации от а до я. Поэтому, скажем так, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе и в заявлениях различных активистов, не соответствуют реальности. Эти активисты не могут просто взять и достать ту информацию, которая есть у определенных органов", - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ отдельно остановился на антикоррупционных митингах, которые прошли в России 26 марта. "В некоторых местах, например в Москве, их организовали нелегально. Они (устроители) не захотели уведомлять мэрию так, как это положено по закону... Конечно, это привело к арестам людей, участвовавших в незаконной акции, это обычная практика в любой стране", - добавил он.