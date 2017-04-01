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Московский листок

Русский мат может пополнить список культурного наследия ЮНЕСКО

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 0

Русский мат может пополнить список культурного наследия ЮНЕСКО

Русский мат могут включить в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на члена инициативной группы по защите русского мата Анатолия Аронова. По его словам, такое решение ЮНЕСКО позволит сохранить русский мат в его многообразии от массового заимствования иностранных ругательств и позволит увеличить интерес в целом к русскому языку.

"На данный момент в список устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включено лишь два российских бренда: культурное пространство и устное творчество семейских староверов Забайкалья и якутский героический эпос «Олонхо». Безусловно, этого недостаточно. Группа ценителей русского языка, в которую входят эксперты-лингвисты, бизнесмены и деятели культуры решила предложить включить мат в список ЮНЕСКО. Энтузиасты инициативной группы готовы оплатить все необходимые экспертизы, например, экспертное заключение Государственного института русского языка им. А.Пушкина. Решение о номинировании русского мата в список ЮНЕСКО должно быть принято на государственном уровне, поэтому члены группы также обратились в министерство культуры РФ за поддержкой своей инициативы", - сообщил Аронов.

Он отметил, что признание русского мата культурным достоянием "позволит нашим соотечественникам за рубежом избежать многих проблем с законом в связи с его использованием и облегчит работу нашему МИДу".

«Последние исследования, проведенные инициативной группой, показывают, что русский мат использует практически все русскоговорящее население Земли. Более того, нередки случаи, когда человек, не знающий русский, активно использует русский мат или начинает знакомство с языком именно с ругательств», - отметил Аронов.

По его словам, в планы инициативной группы также входит издание полного словаря современного русского мата.

 



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