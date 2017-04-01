Слишком честных чиновников не допустят до переаттестации

По имеющимся данным, в правительстве Медведева рассматривается вопрос об автоматическом отказе в переаттестации чиновникам категории "А", в отношении которых несистемная оппозиция не выдвинула обвинений в коррупции, в силу их потенциальной нелояльности. По сути, это будет означать увольнение соответствующих высших чиновников или их перевод на нижестоящие должности.

Ряд представителей оппозиционеров готовит тарифы на выдвижение соответствующих обвинений; подготовке мешают взаимные обвинения как в алчности, так и в демпинге. Предложения о введении двух ценовых категорий (в отношении чиновников, предоставляющих на себя компрометирующие материалы и не предоставляющие таковых, что затрудняет работу обвинителей) были отвергнуты как чрезмерно усложняющие оппозиционную деятельность, создающие необоснованные преференции, недостаточно транспарентные и корупциогенные.

Группа главных редакторов СМИ заявила о необходимости включения крупных СМИ в число субъектов, обвинения со стороны которых в коррупции будут являться необходимыми для переаттестации, заявив, что ограничение таких субъектов исключительно несистемной оппозицией является неприемлемой дискриминацией журналистов, прямо противоречащей действующему законодательству. Правительство рассматривает это предложение; аналогичное требование блогеров, приравненных к СМИ, отвергнуто, и некоторые из них готовят обращение в Конституционный суд.