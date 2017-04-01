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Московский листок

Президент защитит накопительную часть пенсии баллами

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 0

Президент защитит накопительную часть пенсии баллами

Сайт президента сообщает, что "вместо изъятой накопитальной части пенсии гражданам будут начислены специальные баллы - накопительные электронные баллы (наэбаллы)".



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