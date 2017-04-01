Марин Ле Пен в случае избрания президентом обещала признать все спорные территории российскими

Лидирующая сейчас на выборах президента Франции Марин Ле Пен сообщила в интервью еженедельнику "Франс суар", что в случае своего избрания главой государства, она намерена признать все спорные российские территории - Крым, Приднестровье, Абхазию и Осетию, Аляску и Курильские острова.

"Я приняла это решение для себя после нашей последней встречи с мистером Путиным в кремле", сказала политик.

Особенно убедительным ей показался сугубо русский прибор, который президент держал в руке. Что это за прибор, она точно сказать не могла, по-русски ей показалось что он звучал как "payalnik"... Президент рассказал ей, что часто пользовался им во время работы в мэрии Петербурга. "Very, very impressive", сказала она, почему-то перейдя на английский.