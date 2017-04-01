Президент Порошенко за год и миллиона не заработал, не то, что Митя-премьер...

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он владеет сотней компаний, дорогими часами и коллекцией живописи. В числе активов указана, в том числе, и фабрика его кондитерской компании "Рошен" в Липецке.

Доходы Петра Порошенко в 2016 году составили, согласно декларации, 12 300 000 гривен (454 тысячи долларов). Основная часть - дивиденды по акциям Международного инвестиционного банка - почти 12 млн гривен. Его зарплата на посту президента составила 336342 гривны, отмечает Русская служба ВВС.

Сведения о недвижимом имуществе не изменились по сравнению с предыдущей декларацией, отмечает "Украинская правда". Указано, что Порошенко владеет жилым домом площадью 1331 кв. м, тремя земельными участками в Обуховском районе Киевской области и еще тремя в Киеве. Еще у него есть несколько квартир: три в Киеве и одна в Винницкой области.

У его жены Марины Порошенко земельный участок в Бориспольском районе площадью 1900 кв. м и садовый дом в том же районе площадью 344 кв. м. Доход супруги президента Украины составил 2700 долларов в год.

Президент является конечным бенефециаром 100 компаний, среди которых - фирмы, зарегистрированные на Украине, на Виргинских островах и Кипре, а также в Крыму.

У супругов Порошенко в собственности два автомобиля - Mercedes-Benz Vito и Jaguar XF 4/2 Lv8, а также лодка Bayliner 185 BR. Еще тремя "Мерседесами" владеют их дети - дочь Евгения и сын Михаил.

Президент задекларировал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-ХХ века, 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX-го веков. В декларации также значится мебельный гарнитур Jumbo Collection, Asnaghi Interiors и Riva и светильники Moscatelli, рояль Schimmel, настольные часы A.Beurdei Fila Aaria, шесть наручных часов Patek Phillip и Breguet, а также каминный набор.

Порошенко также указал в декларации 1 млн долларов, размещенный на банковских счетах в Rothschild Bank в Швейцарии. Их владельцем является Rothschild Trust Schweiz AG.

Отметим, что официальные доходы премьер-министра РФ Медведева гораздо больше, чем у президента Украины, хоть он и не владеет (официально) заводами и счетов в банках Ротшильдов не имеет, а жена его, в обществе без бриллантов не появляющаяся - вообще ничего не "заработала"...

Согласно декларации за 2015 год, доход Медведева составил 8,78 млн рублей, что на 716,3 тысячи больше, чем годом раньше. Глава правительства по-прежнему владеет квартирой площадью 367,8 кв м. и на условиях аренды (сроком 49 лет) и земельным участком в 47 соток. Из автомобилей - два раритетных ГАЗ-20 "Победа" 1948 года и ГАЗ-21 "Волга" 1962 года, а у супруги - Volkswagen Golf 1999 года и два машиноместа общей площадью 32,5 кв м. При этом никакого дохода Светлана Медведева не получала.

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