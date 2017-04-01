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Московский листок

Васильевой вернули имущество

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 2

Васильевой вернули имущество

Экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения, возвращено имущество, ранее находившееся под арестом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с тем, что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, что именно возвращено главной фигурантке дела "Оборонсервиса", однако, по данным СК, под арестом находились "ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн рублей, наличные денежные средства в сумме более 3 млн рублей, денежные средства, находившиеся на банковской карте Васильевой, в сумме 26 млн рублей, денежные средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм, в сумме 322 млн рублей, две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве (где Евгения Васильева в ходе следствия находилась под домашним арестом - прим. ТАСС) площадью 192 кв. м, гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м и нежилое помещение на Арбате площадью 642 кв. м".



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Всего комментариев к статье: 2
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Справедливость восторжествовала!
Женя Васильева написал 01.04.2017 14:20
Нажитое непосильным трудом имущество вернули законному собственнику! Слава Великому Путину!
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(без названия)
Лис написал 01.04.2017 14:02
В православном расистском ублюдочном Мордоре по другому и быть не могло.
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