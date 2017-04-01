Порошенко очень хочет "план Маршалла", а в Нюрнберг почему-то не хочет

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы разработать «план Маршалла» для его страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого «Плану Маршалла для України»!"

- Я тоже, правда, для этого сначала надо разгромить украинскую армию и посадить в Киеве оккупационную администрацию, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но Порошенко, кажется, хочет такой "план Маршалла", чтобы еще и армию перевооружить за счет спонсорской помощи. Но нет... Ведь перед "планом Маршалла" еще и военных преступников перевешали, а Порошенко жив пока... Хотя петлю, полагаю, ему после следующего мадана обеспечат.