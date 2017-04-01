Порошенко очень хочет "план Маршалла", а в Нюрнберг почему-то не хочет

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы разработать «план Маршалла» для его страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого «Плану Маршалла для України»!"
- Я тоже, правда, для этого сначала надо разгромить украинскую армию и посадить в Киеве оккупационную администрацию, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но Порошенко, кажется, хочет такой "план Маршалла", чтобы еще и армию перевооружить за счет спонсорской помощи. Но нет... Ведь перед "планом Маршалла" еще и военных преступников перевешали, а Порошенко жив пока... Хотя петлю, полагаю, ему после следующего мадана обеспечат.
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Это что ?! написал 01.04.2017 15:50
Грохнет кто нить ,аки пса шелудивого!:) А, жаль...
А, вот, Свету с Димой есть вероятность выцепить на сие действие,которое может стать в какой то степени ритуальным!:)
Вот поугораем то! До уссачки!:)))
Дурачки то думают, что пишут тут безнаказанно. Ан-нет!:))...
доктор жЫдоведоФФДальССкий!йЁ""" написал 01.04.2017 15:48
" Взрыв боеприпасов не мог произойти из-за короткого замыкания.
У нас там нет электричества."
хорошая новость написал 01.04.2017 15:41
ХХХ написал 01.04.2017 15:29
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А далее по списку идут: Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Аваков, Тягныбок, Поросюк, Кличко, Ляшко и еще пару сотен уродов. Так, что запасись терпением. Работы много!
хорошая новость написал 01.04.2017 15:27
А Вы молодцы,пример, как нужно воров сбрасывать...и поздравляю с первой ласточкой-самолетом АН-...смотрел в ютюбе...молодцы!
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 01.04.2017 15:16
убедившему весь мир в том,что кацап может стать человеком больше не будет.Проект кацапомиойка будет закрыт,как в свое время,был закрыт проект 3 Рейх и СССР.Кацапский вопрос будет решен окончательно,а тем кому повезет будут посажены в клетку зоопарка с табличкой на которой будет написано..КАКЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно проводился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся в присущее ему изначально агрессивное животное состояние,поэтому будьте осторожны и не подпускайте детей близко к клетке...Но это для тех кому повезет.Для остальных ..окончательное решение..,ибо слишком дорого обходятися человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых обезьян и страдающих от этого манией величия.Вот примерно так.
хорошая новость написал 01.04.2017 15:12
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 01.04.2017 15:10
убедившему весь мир в том,что кацап может стать человеком больше не будет.Проект кацапомиойка будет закрыт,как в свое время,был закрыт проект 3 Рейх и СССР.Кацапский вопрос будет решен окончательно,а тем кому повезет будут посажены в клетку зоопарка с табличкой на которой будет написано..КАКЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно проводился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся в присущее ему изначально агрессивное животное состояние,поэтому будьте осторожны и не подпускайте детей близко к клетке...Но это для тех кому повезет.Для остальных ..окончательное решение..,ибо слишком дорого обходятися человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых обезьян и страдающих от этого манией величия.Вот примерно так.
орп написал 01.04.2017 15:03
Вот собака меня облаяла - что ж мне на нее тоже обижаться?
Вы продолжайте, продолжайте...
хорошая новость написал 01.04.2017 15:00
Лис написал 01.04.2017 14:56
орп написал 01.04.2017 14:56
орп написал 01.04.2017 14:54
хорошая новость написал 01.04.2017 14:53
хорошая новость написал 01.04.2017 14:49
изя написал 01.04.2017 14:44