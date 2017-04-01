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Московский листок

Порошенко очень хочет "план Маршалла", а в Нюрнберг почему-то не хочет

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 16

Порошенко очень хочет "план Маршалла", а в Нюрнберг почему-то не хочет

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы разработать «план Маршалла» для его страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого «Плану Маршалла для України»!"

- Я тоже, правда, для этого сначала надо разгромить украинскую армию и посадить в Киеве оккупационную администрацию, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но Порошенко, кажется, хочет такой "план Маршалла", чтобы еще и армию перевооружить за счет спонсорской помощи. Но нет... Ведь перед "планом Маршалла" еще и военных преступников перевешали, а Порошенко жив пока... Хотя петлю, полагаю, ему после следующего мадана обеспечат.



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Всего комментариев к статье: 16
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Света под разными никами шат, хисторс, должна быть сцаными тряпками прогоняяема с сайта!
Это что ?! написал 01.04.2017 15:50
Именно Порошенко я сомневаюсь, что дотянет до второго Нюрнберга.
Грохнет кто нить ,аки пса шелудивого!:) А, жаль...
А, вот, Свету с Димой есть вероятность выцепить на сие действие,которое может стать в какой то степени ритуальным!:)
Вот поугораем то! До уссачки!:)))
Дурачки то думают, что пишут тут безнаказанно. Ан-нет!:))...
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хохлы = "Дебилы, блеать..!"
доктор жЫдоведоФФДальССкий!йЁ""" написал 01.04.2017 15:48
Полторак:
" Взрыв боеприпасов не мог произойти из-за короткого замыкания.
У нас там нет электричества."
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ххх
хорошая новость написал 01.04.2017 15:41
Ты прав-работы для вас много...все что разрушили на востоке Украины,то и восстановите...ты у старшего поколения поинтересуйся,как это пашать по 12 часов за трудодни...тебе полезно будет...
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Re: правильно!
ХХХ написал 01.04.2017 15:29
"когда утилизируют очередную мразоту типа моторылы-испытываю чувство глубокого удовлетворения.с нетерпением ожидаю хороших новостей об утилизации захарченко,плотницкого,гиркина и далее по списку."
...................
А далее по списку идут: Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Аваков, Тягныбок, Поросюк, Кличко, Ляшко и еще пару сотен уродов. Так, что запасись терпением. Работы много!
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Дмитрий..г.Запорожье..
хорошая новость написал 01.04.2017 15:27
Я этих "патриотов" каждый день лицезрею. Тупость непонятная-большинство,как и я учились в советских школах. Элементарных вещей не понимают...уроки истории не выучены...глаза навыкат и пена из рта...и припадки псевдо-патриотические..задрали...живут в говне, но виноваты Америка и Украина...скоро до Беларуси доберутся и Казахстана...
А Вы молодцы,пример, как нужно воров сбрасывать...и поздравляю с первой ласточкой-самолетом АН-...смотрел в ютюбе...молодцы!
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хорошая новость
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 01.04.2017 15:16
Кацапорылыя нечисть понимает,что приходит "абзац"и начинает писать всякую ересь,лишь бы не писать правду,и не попасть напоследок под топор,ибо понимают все,что кацапомойка сегодня как 3 Рейх в 1944 ги СССР 1990г."План Маршала" для Украины есть и действует.Вообще весь мир с удовольствием давит кацапорылую м.разь всеми доступными способами.В этот раз пощады кацапорылой м.рази,как это произошло в 1991 г.,когда мир поверил Ельцину
убедившему весь мир в том,что кацап может стать человеком больше не будет.Проект кацапомиойка будет закрыт,как в свое время,был закрыт проект 3 Рейх и СССР.Кацапский вопрос будет решен окончательно,а тем кому повезет будут посажены в клетку зоопарка с табличкой на которой будет написано..КАКЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно проводился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся в присущее ему изначально агрессивное животное состояние,поэтому будьте осторожны и не подпускайте детей близко к клетке...Но это для тех кому повезет.Для остальных ..окончательное решение..,ибо слишком дорого обходятися человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых обезьян и страдающих от этого манией величия.Вот примерно так.
Ответить
для ОРП
хорошая новость написал 01.04.2017 15:12
Дружок,напомню тебе что "наемничество" даже по законам эрефии является тяжким преступлением."Беломорканал" не обещаю, но когда Украине будем платить репарации за "ихтамнетов"-будете рыть котлованы под новые корпуса зданий...как немцы после 1945...Лопатой владеешь? Научат...))))
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рЫдактору
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 01.04.2017 15:10
Шо забанили??Ну ну.Мозгов все меньше и меньше,что для современных кацапорылых макак обыденность."План Маршала" для Украины есть и действует.Относительно разгромить ВСУ, и повесить Порошенко,то начинайте.Только желательно личное Ваше участие.С удовольствем всажу пулю в Вам между глаз,а заодно и свинорылому Калашникову.Относительно повесить,то это для Гиркина и ему подобных.А вообще весь мир с удовольствием давит кацапорылую м.разь всеми доступными способами.В этот раз пощады кацапорылой м.рази,как это произошло в 1991 г.,когда мир поверил Ельцину
убедившему весь мир в том,что кацап может стать человеком больше не будет.Проект кацапомиойка будет закрыт,как в свое время,был закрыт проект 3 Рейх и СССР.Кацапский вопрос будет решен окончательно,а тем кому повезет будут посажены в клетку зоопарка с табличкой на которой будет написано..КАКЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно проводился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся в присущее ему изначально агрессивное животное состояние,поэтому будьте осторожны и не подпускайте детей близко к клетке...Но это для тех кому повезет.Для остальных ..окончательное решение..,ибо слишком дорого обходятися человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых обезьян и страдающих от этого манией величия.Вот примерно так.
Ответить
Re: многих не назвал поименно-не обижайтесь
орп написал 01.04.2017 15:03
Как можно на вас обижаться?
Вот собака меня облаяла - что ж мне на нее тоже обижаться?
Вы продолжайте, продолжайте...
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(без названия)
хорошая новость написал 01.04.2017 15:00
многих не назвал поименно-не обижайтесь.Чем хорош век Интернета-все призывы остаются в информационном пространстве(ноосфере по Вернадскому)и жалкие потуги замести следы, как в бумажном 20 веке смешны...Это должны помнить и дугины,и кучеренки...
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(без названия)
Лис написал 01.04.2017 14:56
Мало ли чего хочет это нацистское бандеровское дерьмо.
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Re: испытываю чувство глубокого удовлетворения
орп написал 01.04.2017 14:56
Нормальные чувства нациста. Они тоже испытывали приятные чувства, когда жгли людей в Освенциме, как вы в Одессе.
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Re: Нюрнберг ожидает тех кто захватывает чужие территории
орп написал 01.04.2017 14:54
Ну тогда именно Порошенко, который захватил территории независимых ДНР и ЛНР на западе - Славянск, Краматорск, Счастье и др.
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(без названия)
хорошая новость написал 01.04.2017 14:53
когда утилизируют очередную мразоту типа моторылы-испытываю чувство глубокого удовлетворения.с нетерпением ожидаю хороших новостей об утилизации захарченко,плотницкого,гиркина и далее по списку...
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(без названия)
хорошая новость написал 01.04.2017 14:49
Вы Анатолий,что то с 1 апреля увлеклись. Нюрнберг ожидает тех кто захватывает чужие территории. Напомнить их Ф.И.О.? Если конечно они доживут до суда...
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(без названия)
изя написал 01.04.2017 14:44
Европейская народная партия - это политическая организация, но у них нет денег. План Маршалла - это ссуды американских еврейских банкиров. Это примерно как Республиканская партия США будет довать ссуды для восстановления экономики Украины.:) Но, пипл хавает.:)
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