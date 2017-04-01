Охранка опровергает возвращение воровке Васильевой её имущества

В Следственном комитете РФ опровергли сообщения о снятии ареста с имущества бывшей чиновницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения по делу "Оборонсервиса". Утром в субботу о снятии ареста сообщило агентство ТАСС.

"Это сообщение не соответствует действительности. Арест в силе", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее Следственный комитет сообщал, что под арестом в связи с уголовным делом находились "ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн рублей, наличные денежные средства в сумме более 3 млн рублей". Также были арестованы 322 млн рублей на счетах подконтрольных Васильевой фирм и 26 млн рублей на банковской карте экс-чиновницы. Из недвижимого имущества под арест попали две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве - там Васильева в ходе следствия находилась под домашним арестом.

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. Из пятилетнего срока в колонии она отсидела чуть больше месяца. В колонию в поселке Головино Владимирской области ее доставили 23 июля 2015 года. 25 августа Судогодский суд вынес решение о ее условно-досрочном освобождении.

Отметим, что экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная по делу "Оборонсервиса" и вышедшая из колонии по УДО, и без "невозвращённого" имущества не скучает: в сентябре 2016-го года стала студенткой МГУ им. М.В. Ломоносова, сообщает Life.

Портал сообщает, что Евгению Васильеву теперь можно увидеть в магистратуре факультета искусств МГУ на курсах "Изящные искусства". Осужденная по обвинению в хищении имущества Минобороны исправно посещает лекции и семинары. По словам ее одногруппников, ее сразу узнали, однако в деканате попросили не донимать Васильеву излишним вниманием.

"Четверг, третья пара, предмет "Экономические и правовые аспекты арт-рынка". На занятии разбирают различные виды махинаций с предметами искусства и в сфере экономики. Экс-фигурантка дела "Оборонсервиса" в обсуждении не участвует, хотя ее опыт, отнюдь не академический, позволил бы написать отдельную диссертацию на эту тему", - отмечается в заметке.

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