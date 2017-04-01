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Московский листок

Охранка опровергает возвращение воровке Васильевой её имущества

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 2

охранка минобороны оборонсервис
Охранка опровергает возвращение воровке Васильевой её имущества

В Следственном комитете РФ опровергли сообщения о снятии ареста с имущества бывшей чиновницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения по делу "Оборонсервиса". Утром в субботу о снятии ареста сообщило агентство ТАСС. 

"Это сообщение не соответствует действительности. Арест в силе", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко. 

Ранее Следственный комитет сообщал, что под арестом в связи с уголовным делом находились "ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн рублей, наличные денежные средства в сумме более 3 млн рублей". Также были арестованы 322 млн рублей на счетах подконтрольных Васильевой фирм и 26 млн рублей на банковской карте экс-чиновницы. Из недвижимого имущества под арест попали две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве - там Васильева в ходе следствия находилась под домашним арестом. 

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. Из пятилетнего срока в колонии она отсидела чуть больше месяца. В колонию в поселке Головино Владимирской области ее доставили 23 июля 2015 года. 25 августа Судогодский суд вынес решение о ее условно-досрочном освобождении.

Отметим, что экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная по делу "Оборонсервиса" и вышедшая из колонии по УДО, и без "невозвращённого" имущества не скучает: в сентябре 2016-го года стала студенткой МГУ им. М.В. Ломоносова, сообщает Life.

Портал сообщает, что Евгению Васильеву теперь можно увидеть в магистратуре факультета искусств МГУ на курсах "Изящные искусства". Осужденная по обвинению в хищении имущества Минобороны исправно посещает лекции и семинары. По словам ее одногруппников, ее сразу узнали, однако в деканате попросили не донимать Васильеву излишним вниманием. 

"Четверг, третья пара, предмет "Экономические и правовые аспекты арт-рынка". На занятии разбирают различные виды махинаций с предметами искусства и в сфере экономики. Экс-фигурантка дела "Оборонсервиса" в обсуждении не участвует, хотя ее опыт, отнюдь не академический, позволил бы написать отдельную диссертацию на эту тему", - отмечается в заметке.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Разъясняю!
Церемонимейстер написал 01.04.2017 18:25
Сначала отобранное предъявляют пахану и тот берет, что понравится. Потом кое что возьмет охранка и пр. особо приближенные к телу. Что останется - могут вернуть терпиле (в качестве гонорара за правильно проделанную работу). Ну, а если еще и шныри что-либо прикарманят на этой процедуре, тогда - ой вэй! Вот отсюда и непонятки - то вернули, то не вернули... И всяк норовит ткнуть пальцем в соседа.
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а слабо корфисковать все у воровки и посадить ее пожизненно?
стоик 666 написал 01.04.2017 17:52
и Сердюкова-хряка кастрированного на зону отправить?
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