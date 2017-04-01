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Московский листок

В Ираке убит ещё один ближайший соратник Абу Бакра аль-Багдади

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 0

терроризм ирак игил исламизм возмездие
В Ираке убит ещё один ближайший соратник Абу Бакра аль-Багдади

Ближайший соратник главаря группировки "Исламское государство"(запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное ТВ Ирака. Первоначально никаких деталей об операции известно не было: первое сообщение вышло со ссылкой на плашку "горячие новости" в телеэфире. 

Позже ряд деталей привело кувейтское информационное агентство KUNA. По этим данным, ВВС Ирака нанесли серию ударов по командному пункту террористов в местечке Эль-Каим в западной провинции Анбар на границе Сирии. 

В результате операции удалось уничтожить второго по значимости главаря ИГ после аль-Багдади - Ияда аль-Джумейли по прозвищу "Абу Яхья". Его источники в иракской армии называют "министром войны" в иерархии террористов. 

Также в списке убитых боевиков числятся Турки Джамаль ад-Дулейми по прозвищу "Абу Хаджер", Салем Музафер аль-Аджми, он же "Абу Хаттаб", передает ТАСС.

Напомним, 19 марта по меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), включая выходца из России, уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны. 

По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГ. В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения. 

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ. 

В январе войскам удалось полностью очистить от террористов восточные кварталы города, и с февраля они ведут бои в западной его части.  

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