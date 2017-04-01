Один из лучших поэтов СССР умер в США

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил сегодня друг поэта Михаил Моргулис. Накануне Евтушенко госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу города Талса (штат Оклахома). "Евгений Александрович отошел в вечность", - сообщил Моргулис со ссылкой на информацию от сына поэта. Практически до последнего момента Евтушенко оставался в сознании, добавил он.
Евтушенко просил похоронить себя в подмосковном Переделкино рядом с Борисом Пастернаком, а также не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер юбилейного фестиваля Сергей Винников.
Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Также местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы: Концертный зал имени П.И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец.
Летом 2015 года в Москве врачи Центрального клинического военного госпиталя имени П.В. Мандрыка провели успешную операцию на сердце Евтушенко. Для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор.
Евгений Евтушенко - известный поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер. Родился в 1933 году в Иркутской области. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году.
В общей сложности опубликовано более 150 книг, написанных Евгением Евтушенко. Среди самых известных его творений - поэмы "Братская ГЭС", "Мама и нейтронная бомба", сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Он также является автором публицистических произведений, мемуарной прозы. Евтушенко выпустил антологию русской поэзии "Поэт в России больше, чем поэт".
С 1991 года Евгений Евтушенко постоянно жил в США, где преподавал в Университете Талсы, выступал с лекциями о русской поэзии и европейском кино в других американских учебных заведениях.
От редакции: Когда умирают такие поэты - мы молчим. Всё что можно было сказать прежде в полемике, мы сказали. Целые антипоэмы, адресованные ему, написаны. А Лёнька Развозжев, веруя, видимо, в авторитет и общественную силу поэта даже в 2013-м - писал ему тоже неумелые свои стишата из тюрьмы, надеялся на отклик, освобождание... Печально и симптоматично, наверное, что один из лучших поэтов Эпохи, эту Эпоху, правда, потом переоценивший весьма - отошёл в вечность не на родной земле. Но - молчим, молчим. И читаем просто то, что писали мы же прежде. И что он писал, конечно же.
Д.Ч.
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доктор/\ жЫдоведоФФДальССкий!йЁ! написал 01.04.2017 21:55
(фамилия при рождении - Гангнус, 18 июля 1932 [по паспорту 1933],
Зима; по другим данным Нижнеудинск...
А.Каммерер написал 01.04.2017 21:53
и вширь и в глубину.
Как руки ни раскину,
тебя не обниму.
Ты вместе с пистолетом,
как рану, а не роль
твоим большим поэтам
дала большую боль.
Большие здесь морозы -
от них не жди тепла.
Большие были слезы,
большая кровь была.
Большие перемены
не обошлись без бед.
Большими были цены
твоих больших побед.
Ты вышептала ртами
больших очередей:
нет маленьких страданий,
нет маленьких людей.
Россия, ты большая
и будь всегда большой,
себе не разрешая
мельчать ни в чем душой.
Ты мертвых нас разбудишь,
нам силу дашь взаймы,
и ты большая будешь,
пока большие мы.
Умер Великий Русский Поэт ХХ века. Светлая память. Он был голосом своей эпохи.
P.s. Почитал омерзительные комментарии всяких Гранд и прочих ватников, никогда не читавших что либо, кроме этикеток на бутылках. Не волнуйтесь, он писал не для вас. он писал для людей. И люди будут помнить Е.Евтушенко очень долго. Даже тогда, когда ваши ничтожные имена забудутся, будто вас и не было.
tough написал 01.04.2017 21:22
разве? написал 01.04.2017 21:18
СтарпЁр написал 01.04.2017 21:12
***
не понял написал 01.04.2017 21:10
гранд ватник написал 01.04.2017 21:07
гранд ватник написал 01.04.2017 21:05
гранд ватник написал 01.04.2017 21:04