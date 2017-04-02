Способность понимать вопрос

Плохо, когда человек не понимает ответа, но когда он не понимает и вопроса…

В прошлой статье на эту тему я писал, что люди «верхнего» образования, но не большого ума, не то, что ответы, они и вопросы не способны понять. Я привёл аналогию: некто мучается от тошноты и поноса, приезжает «скорая» и врач задаёт вопрос - что ты ел? А он в ответ: при чём тут то, что я ел?? Я умный, у меня высшее образование, я знаю, что врачи обязаны таблетки давать, ты мне таблетку дай!! То есть, такой «умный» не способен понять, как именно вопрос о том, что он ел, связан с его теперешним состоянием и с планом его лечения - с планом спасения ему жизни.

Я писал, что хотя наука и превратилась в распил денег глупцами, но кое-какие данные в общество и от науки приходят, и кое-какие вопросы эти данные у умных людей вызывают. Да только понять эти вопросы, пока мало, кто способен.

Вот я обширно процитирую короткое сообщение, которое, на удивление, написано мало-мальски внятно (видимо сам учёный и написал его вместо журналиста):

«Ученые лаборатории геномики Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН приняли участие в исследовании родившихся и выросших на космическом спутнике Фотон-M4 мух-дрозофил и выяснили, что невесомость оказывает влияние на геном насекомых.

Спутник провел на орбите около двух месяцев, за это время там сменилось три поколения дрозофил. «То есть мы изучали организмы, которые никогда не знали земного притяжения. Понятно, что за два поколения мухи не начнут эволюционировать, превращаться в «космических мутантов», но этого вполне достаточно, чтобы мы могли оценить то, что в биологии называется «нормой реакции» — некоторый диапазон, в котором организм откликается на условия обитания», — приводит издание слова завлабораторией геномики ИМКБ Степана Белякина».

Прервусь. Прежде всего, эти «генетики» просто убивают своей беспринципностью. Почему? Потому, что согласно «классической» генетике, изменения генов происходят только случайно и никак не происходят от воздействия окружающей среды. Это же Лысенко утверждал, что наследственность меняется от среды, а «генетики» на этом основании считали Лысенко дураком, а себя умными. И вот теперь эти «генетики» посылают в космос спутник, чтобы ещё раз подтвердить правоту Лысенко (невесомость - это окружающая среда), но ни слова о Лысенко не говорят. Лысенко у них по-прежнему дурак, а они умные.

Но продолжу цитату.

«В то же время в Институте медико-биологических проблем РАН в таких же условиях, как и у мух в космосе, выращивалась контрольная группа: температура, газовый состав — все было идентично обстановке на орбите, разница была только в наличии или отсутствии гравитации.

Для всех этих групп исследователи ИМКБ СО РАН провели полногеномный анализ (всего у мухи дрозофилы более 13 тыс. генов). Оказалось, что изменения, хоть и не катастрофические, но были. Например, в числе прочих активность меняли гены, отвечающие за формирование хитиновой оболочки мухи — экзоскелета насекомых. Ученые и раньше знали, что у космонавтов, которые долгое время находятся в космосе, происходят изменения костей и опорно-двигательного аппарата, а теперь было установлено, что отдаленно похожие процессы могут происходить и на генетическом уровне у дрозофил».

То есть, если поместить живое существо в условия отсутствия гравитации, то этому существу не нужен скелет - не нужны кости. И действительно, в этом эксперименте «кто-то» эти «кости» у живого организма (у подопытных мух) убирает за ненадобностью.

Но кто или что это делает?

««Можно предположить существование механизма, который регулирует гены в зависимости от силы тяжести. …каким-то образом это привело к тому, что гены активизировались. Вероятно, здесь имеет место какая-то физиологическая реакция, которая отразилась также и на активности генов», — добавил Белякин.

Эксперимент организовал Институт медико-биологических проблем РАН (Москва) в тесном сотрудничестве с Роскосмосом». http://reired.ru/fly-drosophila/

Я постоянно и чуть ли не непрерывно пишу, что у живых существ обязательно есть Дух - совершеннейший компьютер, способный находить для тела этого существа собственные творческие решения (скажем, выработать способность убивать ранее неизвестные микробы - выработать иммунитет). И этот Дух строит и обеспечивает жизнь организма, а также меняет тело организма при изменении условий внешней среды. А у высших существ, есть ещё и Душа - наша способность мыслить и испытывать эмоции. (Вот наша Душа и является целью эволюции жизни на Земле - это то, ради чего мы, люди, и нужны природе).

И если мне предложат объяснить результаты приведенного эксперимента с мухами в невесомости, то я легко объясню вот как. Дух, попав в условия невесомости, начинает приспосабливать организм к этим условиям - начинает создавать новые программы строения тела и изменять его, приспосабливая к жизни в новых условиях окружающей среды, - в данном эксперименте убирая у мух уже ненужный скелет. Этим делает организм мух наиболее приспособленным к жизни в условиях невесомости.

А вот учёные Института медико-биологических проблем РАН объяснить результаты своего эксперимента не могут: ««Можно предположить существование механизма…», «каким-то образом это привело…», «вероятно, здесь имеет место какая-то физиологическая реакция…».

Что интересно. Как истинным генетикам, им полагалось бы промычать нечто стандартное про то, что «способность убирать скелет в невесомости записана в генах». Но к их чести, они понимают, что всё живое на Земле никогда не жило в условиях невесомости, поэтому ни у какого животного в никакой памяти не может быть записано, как нужно изменять организм в условиях невесомости. Отсюда все эти «Можно предположить», «каким-то образом», «вероятно».

Короче: «Наука не в курсе дела», - как говорилось в старинном фильме «Карнавальная ночь». Не имея точной теории или хотя бы гипотезы (не имея того, что имею я), официальные учёные, даже видя что-то, не способны внятно объяснить, что именно они видят. Для них просто не существует вопроса - кто меняет организм в космосе? Для них всё понятно - меняет какая-то часть самого тела организма, какой-то «дед Пихто»в теле. «Потому, что ничего, кроме тела, состоящего из атомов, у человека нет».

Уже то, что люди не понимают ответов - очень плохо!

Но когда они не понимают и вопросов…