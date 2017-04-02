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Московский листок

Россия окончательно простилась с шестидесятничеством - умер Евтушенко

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 2

Россия окончательно простилась с шестидесятничеством - умер Евтушенко

На 85-м году жизни от остановки сердца в США скончался Евгений Евтушенко. Об этом сообщила вдова поэта Мария Новикова. В 1991 году семья Евтушенко уехала в США. Поэта пригласили преподавать в университете города Талса в Оклахоме...

Одна из самых, может быть, противоречивых фигур русской литературы второй половины ХХ века - ушла, в целом, малозаметно. Евтушенко сильно пережил свою популярность и, видимо, не дожил до славы.

В свое время Гафт написал ему в эпиграмме: "Нет, парень, ты не Маяковский, хоть и снимаешься в кино..." Нет, не Маяковский. Хотя было время - сравнивали, но потом все же приходили к выводу - нет...

Но ведь и не Бунин, не Куприн... Те из России бежали, когда оставаться здесь было и правда не безопасно. А Евтушенко уехал точно не спасаться. Уехал за усиленным питанием, а этого публика не прощает. Не любят у нас, когда с начала "всю кровь, каплю за каплей", а потом...

Спасибо, Сэмюэл Коэн

и прочие гуманисты,

за вашу новую американскую «игрушку» -

не ту, которой играют дети,

а ту, которая играет детьми,

пока не останется ни одного ребёнка…

Это из поэмы "Мама и нейтронная бомба", широко публиковавшейся в СССР с 1982 года, когда ее создал 50-летний поэт, а через 9 лет он же, еще далеко не выживший из ума, уехал в страну вероятного противника преподавать в тамошнем ПТУ.

Бабка Ганна,

ты живая не была ни в каких заграницах.

Пустите за границу

хоть мёртвую бабку Ганну -

крестьянскую Коллонтай партизанских болот!

Написал поэт искренне, всем своим большим сердцем, а через 9 лет уехал вместо бабки Ганны, наверно, ее полпредом в стране вероятного противника.

Теперь умер сам, никому в России уже ненужный. Говорят, завещал похоронить себя рядом с Пастернаком. Понятно, что не с бабкой Ганной. Это ведь очень важно, рядом с кем ты будешь лежать после смерти. Придут люди на могилу Пастернака, глянут на твое надгробие рядом и скажут: "Да, и этот тоже был".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
LAM написал 02.04.2017 02:32
Евтушенко уехал
во- первых, чтобы знакомить американцев с русской культурой (американское ПТУ, в которой изучают русскую литературу - интересный образ, покойному бы понравилось)
во -вторых, потому что не нашел себе места в ельцинской, а потом и путинсой России, как и очень многие другие.
Вместе с Евгением Александровичем ушла эпоха.
Слава это или нет, я не знаю, но когда придет ваш час, товарищ Баранов, про вас такого, увы, не скажут.
И не надо выдавать свое плохое настроение за мнение всей публики
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вот уж
Правдолюбченко написал 02.04.2017 01:32
"умер Максим..."
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