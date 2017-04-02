Россия окончательно простилась с шестидесятничеством - умер Евтушенко

На 85-м году жизни от остановки сердца в США скончался Евгений Евтушенко. Об этом сообщила вдова поэта Мария Новикова. В 1991 году семья Евтушенко уехала в США. Поэта пригласили преподавать в университете города Талса в Оклахоме...
Одна из самых, может быть, противоречивых фигур русской литературы второй половины ХХ века - ушла, в целом, малозаметно. Евтушенко сильно пережил свою популярность и, видимо, не дожил до славы.
В свое время Гафт написал ему в эпиграмме: "Нет, парень, ты не Маяковский, хоть и снимаешься в кино..." Нет, не Маяковский. Хотя было время - сравнивали, но потом все же приходили к выводу - нет...
Но ведь и не Бунин, не Куприн... Те из России бежали, когда оставаться здесь было и правда не безопасно. А Евтушенко уехал точно не спасаться. Уехал за усиленным питанием, а этого публика не прощает. Не любят у нас, когда с начала "всю кровь, каплю за каплей", а потом...
Спасибо, Сэмюэл Коэн
и прочие гуманисты,
за вашу новую американскую «игрушку» -
не ту, которой играют дети,
а ту, которая играет детьми,
пока не останется ни одного ребёнка…
Это из поэмы "Мама и нейтронная бомба", широко публиковавшейся в СССР с 1982 года, когда ее создал 50-летний поэт, а через 9 лет он же, еще далеко не выживший из ума, уехал в страну вероятного противника преподавать в тамошнем ПТУ.
Бабка Ганна,
ты живая не была ни в каких заграницах.
Пустите за границу
хоть мёртвую бабку Ганну -
крестьянскую Коллонтай партизанских болот!
Написал поэт искренне, всем своим большим сердцем, а через 9 лет уехал вместо бабки Ганны, наверно, ее полпредом в стране вероятного противника.
Теперь умер сам, никому в России уже ненужный. Говорят, завещал похоронить себя рядом с Пастернаком. Понятно, что не с бабкой Ганной. Это ведь очень важно, рядом с кем ты будешь лежать после смерти. Придут люди на могилу Пастернака, глянут на твое надгробие рядом и скажут: "Да, и этот тоже был".
А.Б.
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LAM написал 02.04.2017 02:32
во- первых, чтобы знакомить американцев с русской культурой (американское ПТУ, в которой изучают русскую литературу - интересный образ, покойному бы понравилось)
во -вторых, потому что не нашел себе места в ельцинской, а потом и путинсой России, как и очень многие другие.
Вместе с Евгением Александровичем ушла эпоха.
Слава это или нет, я не знаю, но когда придет ваш час, товарищ Баранов, про вас такого, увы, не скажут.
И не надо выдавать свое плохое настроение за мнение всей публики
Правдолюбченко написал 02.04.2017 01:32