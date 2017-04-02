Это не теракт? Момент взрыва на карнавале в парижском пригороде Вильпент попал на видео. Всего пострадали 19 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, теракт не был причиной взрыва. А что?



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