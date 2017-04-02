Псковские садоводы бунтовали против роста земельного налога

В Пскове около 500 человек приняли участие в митинге против роста земельного налога и повышения кадастровой стоимости земельных участков, передает Росбал со ссылкой на областной профсоюз.

Основными лозунгами акции стали — «Мы против вашей оценки нашей земли!», «Миллионы земельного налога не заплатим!», «Мы лучше ликвидируем свои СНТ!», «Нет повышению земельного налога в 25 раз!», «Это ваше спасибо за обработанную землю?».

По словам председателя исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анны Войченко, главная цель протестной акции — добиться или отмены нормативного акта, согласно которому кадастровая стоимость земель оказалась невероятно завышенной.

«На наш взгляд непродуманные действия аппарата управления нашей области дошли до своего предела. Складывается впечатление, что у людей хотят отобрать последнее, добить, уничтожить. Сначала отобрали сельские льготы, потом унизили ветеранов труда, сегодня грабят бюджетников и вот теперь самую широкую категорию граждан — садоводов. Мы этого терпеть не намерены! Грабеж не пройдет!» — заявил председатель областной профорганизации работников жизнеобеспечения.

По итогам митинга была принята резолюция с рядом требований к органам власти и губернатору Псковской области, среди которых в том числе требование исправить ошибки в оценке сельскохозяйственных садоводческих земель Псковской области.