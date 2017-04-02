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Московский листок

Псковские садоводы бунтовали против роста земельного налога

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 6

Псковские садоводы бунтовали против роста земельного налога

В Пскове около 500 человек приняли участие в митинге против роста земельного налога и повышения кадастровой стоимости земельных участков, передает Росбал со ссылкой на областной профсоюз.

Основными лозунгами акции стали — «Мы против вашей оценки нашей земли!», «Миллионы земельного налога не заплатим!», «Мы лучше ликвидируем свои СНТ!», «Нет повышению земельного налога в 25 раз!», «Это ваше спасибо за обработанную землю?».

По словам председателя исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анны Войченко, главная цель протестной акции — добиться или отмены нормативного акта, согласно которому кадастровая стоимость земель оказалась невероятно завышенной.

«На наш взгляд непродуманные действия аппарата управления нашей области дошли до своего предела. Складывается впечатление, что у людей хотят отобрать последнее, добить, уничтожить. Сначала отобрали сельские льготы, потом унизили ветеранов труда, сегодня грабят бюджетников и вот теперь самую широкую категорию граждан — садоводов. Мы этого терпеть не намерены! Грабеж не пройдет!» — заявил председатель областной профорганизации работников жизнеобеспечения.

По итогам митинга была принята резолюция с рядом требований к органам власти и губернатору Псковской области, среди которых в том числе требование исправить ошибки в оценке сельскохозяйственных садоводческих земель Псковской области.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Город Солнца?
Почти Компанелла написал 02.04.2017 11:33
Каждый барак в конц.лагере бунтует исключительно в своих интересах? Однако каждый барак винит Администрацию лагеря и охрану? Так может ну его, этот Конц.лагерь на нашей территории? А если объединиться, хватит сил сменить Администрацию и охрану, и построить не Конц.лагерь, а ГОРОД СОЛНЦА?
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Re: Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Колюня написал 02.04.2017 11:31
ZALUПУ!!!!!Пока старые пepdуны не вымрут никакой революции не будет.
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 02.04.2017 11:09
Вся власть многонациональному российскому народу!!!
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 02.04.2017 10:36
Что горбоельцинские перестроешные лохи хотели то им и дали,- капитализм вид сзади.
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И лейтенанту саданул.
Очковтиратель ОтттО написал 02.04.2017 10:35
Кореец Тен -
Он вышел родом из народа
Он вышел и упал на снег
И снились пиво, снились воды
И в этих водах
Он тонул.
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(без названия)
Тен написал 02.04.2017 10:18
Пора выходить всем!
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