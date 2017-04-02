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Московский листок

Навальный из-за решётки открестился от сегодняшних протестов

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 2

коррупция протесты навальный
Навальный из-за решётки открестился от сегодняшних протестов

Политик Алексей Навальный заявил о непричастности к подготовке воскресных протестов, намеченных на 2 апреля. Как передает "Эхо Москвы", об этом оппозиционер, отбывающий 15 суток административного ареста, рассказал главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову - тот посетил его в изоляторе в качестве члена общественного совета при МВД. 

"Новая" указывает, что ни Навальный, ни его соратник Николай Ляскин, отбывающий в том же ИВС 25 суток, не были в курсе акции, анонсированной в социальных сетях как акция оппозиции на Красной площади (позднее неизвестные организаторы "перенесли" ее на Манежную). 

"Эхо" подчеркивает, что организаторы акции не желают называть себя. Все оппозиционные силы от нее открестились. Генпрокуратура предупредила, что мероприятие незаконно. Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. 

На сайте "Эха" опубликована переписка корреспондента радиостанции Андрея Познякова с администратором одной из групп, где были анонсированы протестные акции. В ходе диалога аноним отказывается назвать организаторов, настаивая, что важны "убеждения" участников, а не то, кто призывает выйти на улицы.

Напомним, Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к ресурсам, на которых размещаются призывы выйти на митинги в Москве и других городах России 2 апреля. Соответствующее требование надзорное ведомство направило в Роскомнадзор. Ряд ресурсов уже оказались под блокировкой. 

Скан требования Генпрокуратуры на трех страницах опубликовал в Twitter IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников. В документе прокуроры требуют заблокировать два ролика на YouТube, два паблика в соцсети "ВКонтакте" и одну запись в "Живом Журнале". 

В ведомстве подчеркивают, что уведомлений о проведении 2 апреля публичных мероприятий никто не подавал. "Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о распространении в сети Интернет информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в документе. 

На момент публикации заметки и одна, и другая группы "ВКонтакте" уже заблокированы. Страница в "Живом Журнале" также попала под блокировку. 

В одном из роликов на YouTube, которые попросила заблокировать прокуратура, отмечено, что пока есть лишь противоречивая информация в неофициальных источниках относительно того, будет ли проводиться митинг 2 апреля. "Ждем информацию и комментарии на ютуб-канале "Навальный" и "Навальый LIVE", - говорится в бегущем тексте на видео. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Лис, ты пожизненный придурок с жидовскими лозунгами в башке.
маэстро я- написал 02.04.2017 12:30
Таких как ты, жидье использует по темному и они окажутся в масле ,а ты по-прежнему останешься в гoвне.
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Ешь богатых!!!
Лис написал 02.04.2017 11:51
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."Социалистическая революция неизбежна!!!Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!!!
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