Пенджабский исламист отправил к Аллаху двадцать прихожан его духовного центра "очищенными"

В Пакистане произошло жестокое массовое убийство: наставник одного из духовных центров избил палками и зарезал 20 прихожан во имя их "очищения". Расправа произошла в городе Саргодха в провинции Пенджаб, передает АР. Вместе с руководителем церкви Абдулом Вахидом арестованы четверо его приспешников.

Трем прихожанам, приглашенным для экзекуции, удалось выжить. По этим данным, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в изолированной комнате. Там Вахид угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары мачете.

Выжившие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Представитель полиции Мохаммад Биляль заявил АР, что Вахид страдал психическим заболеванием, а избиение и пытки огнем были регулярной практикой в его церкви.

По информации агентства Синьхуа, здание, где произошло массовое убийство, было возведено несколько лет назад, и духовный центр действовал вопреки запрету властей.

Отметим, что исламизм, легко переходящий в терроризм - является проблемой и крупным политическим фактором и далеко за пределами традиционно исламских регионов. Например, 1 марта Нигер попросил у России содействия в борьбе с террористической группировкой "Боко Харам", заявил в среду глава МИД Нигера Ибрахим Якубу. "Я обратился к России с просьбой, чтобы она оказала нам поддержку в борьбе с "Боко Харам", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Якубу рассказал, что Нигер, Чад и Нигерия объединили усилия для борьбы с "Боко Харам". "И в результате мы смогли значительно сократить боеспособность этой группировки", - заявил министр, добавив, что "сейчас "Боко Харам" ослаблена, однако по-прежнему способна осуществлять теракты".

Со своей стороны, Лавров сообщил, что в ходе переговоров министры обсудили необходимость содействия усилиям по нормализации и стабилизации обстановки в Ливии, достижению там национального согласия и примирения, восстановлению государственности. "Именно после разрушения Ливии в результате незаконной интервенции были дестабилизированы огромные пространства, в том числе Сахары и Сахеля", - отметил глава МИД.

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