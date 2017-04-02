Почему молчат СМИ? Почему власти ничего не предпринимают?

В отношении ситуации с блокированием большой группы водителей-дальнобойщиков в районе дагестанского города Манас.

По распространяемым данным, подразделениями Нацгвардии окружены свыше 1500 машин и 2000 человек. Эту информацию мне неоднократно сбрасывали еще вчера, но так как возможности ее проверить у меня нет, я ее не распространял. Вот первый более-менее достоверный ролик:

https://ok.ru/video/254743089632

Ну а вопрос "почему молчат СМИ" - он, конечно, чисто риторический... Наша пресса охотно обсуждает "низкий рейтинг Путина в США" и арест президента Южной Кореи за то, что ее подруга попалась на "копеечной" (по нашим меркам) коррупции. А о массовых выступлениях внутри страны - ни-и-и-изя-я-я! Это подрывает сакральность нашей мафии.