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Московский листок

Почему молчат СМИ? Почему власти ничего не предпринимают?

Опубликовано 02.04.2017 автором Игорь Стрелков в разделе комментариев 4

В отношении ситуации с блокированием большой группы водителей-дальнобойщиков в районе дагестанского города Манас.

По распространяемым данным, подразделениями Нацгвардии окружены свыше 1500 машин и 2000 человек. Эту информацию мне неоднократно сбрасывали еще вчера, но так как возможности ее проверить у меня нет, я ее не распространял. Вот первый более-менее достоверный ролик:
https://ok.ru/video/254743089632

Ну а вопрос "почему молчат СМИ" - он, конечно, чисто риторический... Наша пресса охотно обсуждает "низкий рейтинг Путина в США" и арест президента Южной Кореи за то, что ее подруга попалась на "копеечной" (по нашим меркам) коррупции. А о массовых выступлениях внутри страны - ни-и-и-изя-я-я! Это подрывает сакральность нашей мафии.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 02.04.2017 13:06
Кто девушку ужинает,тот ее и танцует.Наши(хотя,какие они наши) самые честные(хотя,где у них была честность там кое-чего другое выросло)СМИ(хотя,какие это СМИ,так...содержантки) готовы квакать о чем угодно:Обама чмо,Трамп человечище(или уже нет?),Гейропа скурвилась,у Хохлят все обрушилось,Филя Киркор обманул француза Маруани,у Наташки Королевой новый прыщь на опе...но реальные проблемы обходят стороной.Или вскользь,мимоходом,скороговоркой.Подумаешь:дальнобои бузят,того гляди за монтировки возьмутся.Ерунда-с!Вот гламурная дура новую машину расколошматила-это,конечно,суперновость!
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(без названия)
йй-77-йй написал 02.04.2017 12:20
Путлеровские говноСМИ молчат по той же причине, по какой они весь день молчали 26-го числа, неделю назад: авось, рассосется само собой. Потому что, кроме зеленки и воронков, никаких других аргументов у воров нет. Неделю назад не рассосалось, и первым кукарекнул Песков, а затем уже подключились вся прочая шушера на говноСМИ, оплевывая тех, кто вышел сказать Путлеру в лице его подельника Димона "пошел нах!". Теперь история повторяется. Путлеры надеются: авось, рассосется... ну, и прилагают для этого соответствующие усилия в виде бронетехники.
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(без названия)
Пантера написал 02.04.2017 12:20
Наконец то я чувствую дыхание 17 года!
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 02.04.2017 12:15
Оккупационный режим Хозяев денег так просто свою власть не отдаст."Поздравляю" всех с началом горячей фазы Гражданской войны богатых тварей с многонациональным российским народом.Лучше умереть стоя чем всю жизнь ползать на коленях!
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