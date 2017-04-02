Парагвай продолжает бунтовать против своего "Путина", убит лидер оппозиции

В Парагвае 25-летний оппозиционер Родриго Китана был убит в офисе возглавляемой им Подлинной радикально-либеральной партии после того, как туда ворвалась полиция. Операция правоохранителей связана с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране после того, как Сенат тайно проголосовал за поправку в конституцию, позволяющую президенту переизбираться на второй срок.

"Интерфакс" со ссылкой на Associated Press отмечает, что глава государства Орасио Картес из-за гибели лидера оппозиционной партии отправил в отставку главу Министерства внутренних дел и начальника полиции страны. Сейчас в ведомстве проводится внутреннее расследование.

Как отмечается, офис партии находится далеко от места массовых беспорядков, центром которых стало здание Конгресса.

Протесты в Парагвае начались еще в середине недели, когда позволяющий переизбрание главы государства указ начал обсуждаться законодателями. До пятницы, впрочем, все эти акции проходили мирно, а полиция ограничивалась лишь охраной административных зданий. Ситуация резко изменилась после того, как члены конгресса тайным голосованием позволили действующему главе государства Орасио Картесу участвовать во второй подряд президентской гонке.

Напомним, вчера демонстранты, протестующие против указа, позволяющего переизбрание президента, штурмом взяли здание конгресса и устроили в нем пожар, сообщает Reuters со ссылкой на местные средства массовой информации. Ранее в пятницу члены конгресса тайным голосованием позволили действующему главе государства Орасио Картесу участвовать во второй подряд президентской гонке. Это решение вызвало бурные протесты по всей стране.

Как отмечает агентство, по парагвайскому телевидению транслируются кадры, на которых протестующие бьют окна в здании конгресса. Этому предшествовали несколько часов беспорядков и столкновений с полицией.

Агентство EFE, в свою очередь, передает, что правоохранители для усмирения толпы начали обстреливать людей резиновыми пулями. Среди пострадавших от действий полиции, впрочем, оказались и двое членов конгресса, оказавшихся в самой гуще происходящего.

Орасио Картес был избран президентом на пятилетний срок в 2013 году. В ходе предвыборной кампании за его спиной стояли крайне влиятельные в Парагвае люди, и сейчас они заинтересованы в том, чтобы Картес продолжил руководить страной на протяжении еще одной пятилетки. Оппозиция же настаивает на том, что изменение конституции ради переизбрания президента перечит основополагающим демократическим принципам.

Протесты в Парагвае начались еще в середине недели, когда позволяющий переизбрание главы государства указ начал обсуждаться законодателями. До пятницы, впрочем, все эти акции проходили мирно, а полиция ограничивалась лишь охраной административных зданий.

Отметим, что Парагвай - одна из редких стран, где президенту запрещено избираться на второй срок. Столь радикальная ограничительная мера была введена после свержения диктатуры Альфредо Стресснера, правившего страной с 15 августа 1954-го по 3 февраля 1989 года. Такие нормы некогда были и во многих других странах Латинской Америки, однако приходящие к власти люди первым делом прикладывали усилия для того, чтобы эти нормы отменить и получить побольше времени во главе государства.

Новости по теме:

Работу Путина одобряют 81% россиян

Навальный из-за решётки открестился от сегодняшних протестов

Михаил Делягин: Правительство рассматривает возможность чипирования чиновников

Amnesty International признала узниками совести участников антикоррупционных акций

Зюганов обвинил Навального в попытке перехватить "многолетнюю инициативу по борьбе с коррупцией"