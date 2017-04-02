Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти превентивно поставили Москву в ракобразное положение

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 3

Власти превентивно поставили Москву в ракобразное положение

Полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада в российской столице, в центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии, передаёт сайт радиостанции «Эхо Москвы». 

В центре Москвы сегодня готовится несанкционированная акция. Об этом заявили в столичной полиции, напомнив, что данное мероприятие не согласовано с властями, и предупредив участников о возможных последствиях за участие в этом незаконном мероприятии. 

В СК возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в российской столице (часть 3 статьи 212 УК РФ), которые появились в Сети Интернет 29 марта. По требованию прокуратуры страницы с такими материалами блокировал Роскомнадзор.

- Как показала практика, то есть события 26 числа, никакой угрозы общественному порядку, не говоря уж о конституционном порядке в РФ, нет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы полиция не стала задерживать людей сотнями, то строго говоря ничего бы и не было. Если б не разнообразная полиция, то никто бы ничего особенного и не заметил - ну вышли люди в центр столицы... Даже если б кто-то крикнул "Долой Путина!", то все равно мир не переврнулся бы - теперь, после массовых задержаний ни за что, каждому известно, что Путина - долой. А теперь каждому ясно, что власть почему-то до дрожи в коленках боится всего. На всякий случай. Чего ж они такого натворили, что так боятся всякого, кто вышел на улицу?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Загонову
Очковтиратель ОтттО написал 02.04.2017 12:58
Как показала практика события на Болотной невинны были, а люди чалятся уже пятый год и никаких возражений от русского народа, а тут вдруг кроссовочки не те! Начали понимать? И главное вовремя, впереди кровавое мессиво, брат на брата за веру святую русскую.
Ответить
(без названия)
Александр Загонов написал 02.04.2017 12:47
Чего натворили? - да чует кошка, чье мясо съела. А главное - те, чье мясо съела кошка, начали это понимать
Ответить
Хуже марийца
Очковтиратель ОтттО написал 02.04.2017 12:41
Меня никто не ставил в неудобное положение. Я смог бы в это воскресенье погулять с ребенкой в центре столицы. Несогласованность не наш метод. Ну неправильно или незванный гость хуже марийца.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это не теракт?
Это не теракт?
02.04.2017
В.Жуковский говорит, что он тоже дальнобойщик
В.Жуковский говорит, что он тоже дальнобойщик
01.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Армения выбирает парламент, который не пошатнёт неофеодализма (0)
Власти превентивно поставили Москву в ракобразное положение (3)
Почему молчат СМИ? Почему власти ничего не предпринимают? (4)
Парагвай продолжает бунтовать против своего "Путина", убит лидер оппозиции (0)
Пенджабский исламист отправил к Аллаху двадцать прихожан его духовного центра "очищенными" (1)
Навальный из-за решётки открестился от сегодняшних протестов (2)
Псковские садоводы бунтовали против роста земельного налога (8)
Это не теракт? (5)
Россия окончательно простилась с шестидесятничеством - умер Евтушенко (39)
Способность понимать вопрос (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - В.Жуковский в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Максим Калашников Максим Калашников: Сёмин испугался собственного наезда на власть и отмазывается
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: День рождения нации
Максим Калашников Максим Калашников: По поводу дальнобоев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss