Власти превентивно поставили Москву в ракобразное положение

Полиция установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада в российской столице, в центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии, передаёт сайт радиостанции «Эхо Москвы».

В центре Москвы сегодня готовится несанкционированная акция. Об этом заявили в столичной полиции, напомнив, что данное мероприятие не согласовано с властями, и предупредив участников о возможных последствиях за участие в этом незаконном мероприятии.

В СК возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в российской столице (часть 3 статьи 212 УК РФ), которые появились в Сети Интернет 29 марта. По требованию прокуратуры страницы с такими материалами блокировал Роскомнадзор.

- Как показала практика, то есть события 26 числа, никакой угрозы общественному порядку, не говоря уж о конституционном порядке в РФ, нет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы полиция не стала задерживать людей сотнями, то строго говоря ничего бы и не было. Если б не разнообразная полиция, то никто бы ничего особенного и не заметил - ну вышли люди в центр столицы... Даже если б кто-то крикнул "Долой Путина!", то все равно мир не переврнулся бы - теперь, после массовых задержаний ни за что, каждому известно, что Путина - долой. А теперь каждому ясно, что власть почему-то до дрожи в коленках боится всего. На всякий случай. Чего ж они такого натворили, что так боятся всякого, кто вышел на улицу?