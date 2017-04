Армения выбирает парламент, который не пошатнёт неофеодализма неофеодализм выборы армения В Армении утром в 7:00 по Москве (08:00 по местному времени) открылись избирательные участки на выборах в парламент. Они будут работать до 20:00 по местному времени. В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока, всего около 1500 кандидатов. Среди них - возглавляемая президентом Сержем Саргсяном Республиканская партия; созданный одним из крупнейших предпринимателей и главой оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном блок "Царукян"; оппозиционный блок "Конгресс-АНК", лидером которого является первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Кроме того, в выборах участвуют созданный бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшими главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян", руководимый депутатом парламента Николом Пашиняном оппозиционный блок "Елк" ("Выход"), возглавляемая экс-секретарем Совета нацбезопасности Артуром Багдасаряном партия "Армянское возрождение". Участниками предвыборной гонки также являются Компартия Армении, руководимая экс-премьером Грантом Багратяном и депутатом Хачатуром Кокобеляном оппозиционная партия "Свободные демократы", а также Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", которая в настоящее время находится в коалиции с правящей партией. Это первые после перехода Армении на парламентскую форму правления выборы в Национальное Собрание. Они проходят по пропорциональной избирательной системе, что является требованием нового Избирательного кодекса. Избиратели будут голосовать по общегосударственным партийным спискам, а в 13 избирательных округах Армении - по территориальным (рейтинговым) спискам. Кроме того, впервые будут опубликованы списки проголосовавших граждан, будет вестись электронная регистрация избирателей и прямая трансляция из избирательных участков. Точное число депутатов парламента Армении в Конституции не прописано. Отмечается лишь, что парламент состоит минимум из 101 депутата, а для формирования стабильного парламентского большинства необходимо 54% мест в парламенте. Если по итогам выборов или в результате формирования коалиции стабильное большинство не будет сформировано, то на 28 день со дня голосования проводится второй тур голосования. Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются чуть более 2,5 млн граждан. Для них по всей стране открыто 2009 избирательных участков. Порог явки на выборах не предусмотрен. Напомним, солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем за парламентскими выборами в Армении, прослушав в Ереване специальный курс, сообщила канадская актриса Арсине Ханджян на своей странице в Facebook. "Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", - написала певица (цитата по РИА "Новости"). На фото также присутствует муж Ханджян - Атом Эгоян. Новость по теме: Голос System of a Down проследит за надёжностью воспроизводства буржуазной Системы в Армении



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться