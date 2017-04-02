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Московский листок

Армения выбирает парламент, который не пошатнёт неофеодализма

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 0

неофеодализм выборы армения
Армения выбирает парламент, который не пошатнёт неофеодализма

В Армении утром в 7:00 по Москве (08:00 по местному времени) открылись избирательные участки на выборах в парламент. Они будут работать до 20:00 по местному времени. 

В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока, всего около 1500 кандидатов. Среди них - возглавляемая президентом Сержем Саргсяном Республиканская партия; созданный одним из крупнейших предпринимателей и главой оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном блок "Царукян"; оппозиционный блок "Конгресс-АНК", лидером которого является первый президент Армении Левон Тер-Петросян. 

Кроме того, в выборах участвуют созданный бывшим министром обороны Сейраном Оганяном и бывшими главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян", руководимый депутатом парламента Николом Пашиняном оппозиционный блок "Елк" ("Выход"), возглавляемая экс-секретарем Совета нацбезопасности Артуром Багдасаряном партия "Армянское возрождение". 

Участниками предвыборной гонки также являются Компартия Армении, руководимая экс-премьером Грантом Багратяном и депутатом Хачатуром Кокобеляном оппозиционная партия "Свободные демократы", а также Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", которая в настоящее время находится в коалиции с правящей партией. 

Это первые после перехода Армении на парламентскую форму правления выборы в Национальное Собрание. Они проходят по пропорциональной избирательной системе, что является требованием нового Избирательного кодекса. Избиратели будут голосовать по общегосударственным партийным спискам, а в 13 избирательных округах Армении - по территориальным (рейтинговым) спискам. 

Кроме того, впервые будут опубликованы списки проголосовавших граждан, будет вестись электронная регистрация избирателей и прямая трансляция из избирательных участков.

Точное число депутатов парламента Армении в Конституции не прописано. Отмечается лишь, что парламент состоит минимум из 101 депутата, а для формирования стабильного парламентского большинства необходимо 54% мест в парламенте. Если по итогам выборов или в результате формирования коалиции стабильное большинство не будет сформировано, то на 28 день со дня голосования проводится второй тур голосования. 

Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются чуть более 2,5 млн граждан. Для них по всей стране открыто 2009 избирательных участков. Порог явки на выборах не предусмотрен.

Напомним, солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем за парламентскими выборами в Армении, прослушав в Ереване специальный курс, сообщила канадская актриса Арсине Ханджян на своей странице в Facebook. 

"Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", - написала певица (цитата по РИА "Новости"). На фото также присутствует муж Ханджян - Атом Эгоян.  

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