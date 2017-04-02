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Оппозиционер Яценюк "заработал" за год втрое больше Порошенко

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 0

украина майдан классоваяненависть
Оппозиционер Яценюк "заработал" за год втрое больше Порошенко

У бывшего премьер-министра Украины, а ныне лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка доход за 2016 год составил порядка 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен (около 8,34 миллиона рублей). Кроме того, политик оказался владельцем коллекций картин, книг и монет. Плюс - Яценюк имеет права на торговую марку "Арсенiй" и еще на ряд торговых марок и коммерческих названий. Об этом сообщает 2 апреля телеканал "112. Украина". 

Все сведения взяты из налоговой декларации Яценюка, которую он подал на днях в налоговую инспекцию. 

У бывшего премьер-министра Украины, а ныне лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка доход за 2016 год составил порядка 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен (около 8,34 миллиона рублей). Кроме того, политик оказался владельцем коллекций картин, книг и монет. Плюс - Яценюк имеет права на торговую марку "Арсенiй" и еще на ряд торговых марок и коммерческих названий. Об этом сообщает 2 апреля телеканал "112. Украина". 

Все сведения взяты из налоговой декларации Яценюка, которую он подал на днях в налоговую инспекцию.

Отметим, что доходы действующего президента Украины и экс-премьера - разнятся не в ту сторону, в которую должны бы.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он владеет сотней компаний, дорогими часами и коллекцией живописи. В числе активов указана, в том числе, и фабрика его кондитерской компании "Рошен" в Липецке. 

Доходы Петра Порошенко в 2016 году составили, согласно декларации, 12 300 000 гривен (454 тысячи долларов). Основная часть - дивиденды по акциям Международного инвестиционного банка - почти 12 млн гривен. Его зарплата на посту президента составила 336342 гривны, отмечает Русская служба ВВС. 

Сведения о недвижимом имуществе не изменились по сравнению с предыдущей декларацией, отмечает "Украинская правда". Указано, что Порошенко владеет жилым домом площадью 1331 кв. м, тремя земельными участками в Обуховском районе Киевской области и еще тремя в Киеве. Еще у него есть несколько квартир: три в Киеве и одна в Винницкой области.  

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