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Московский листок

Полиция задержала в центре Москвы уже больше 30 человек

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 3

Полиция задержала в центре Москвы уже больше 30 человек

"За нарушения общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

В настоящее время задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции. В отношении них будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

Еще семь человек, сообщили в правоохранительных органах, были задержаны в районе Манежной площади.

- Ну, как одного задерживали уже вся страна видела, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ходил себе человек с флагом РФ, один и молча. Наверно с час ходил. Ну то есть вообще ничего не делал. И от к нему подъехал воронок, в который его затолкали и увезли в неизвестном направлении. Свобода, чо... Какой-то мальчик, вроде бы даже школьник еще, пообщался с прессой - его тоже "свинтили". Тут даже приказ "больше двух не собираться", и то не нарушен был. Интересно, а если в Фейсбуке написать, что завтра, в 12.00 будет акция "Дыхание протеста", то есть люди будут дышать против Путина - их тоже повинтят? А в протоколе напишут: "Дышал, чем грубо нарушал общественный порядок". Ну а тех, кто призывал дышать - тех вообще за подстрекательство можно посадить...



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ТФК написал 02.04.2017 16:06
Что же сделают с мальчишками если они проведут акцию "ПУК" в прямом смысле против царька Пу... . Даже страшно представить что сними сделают
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Как интересно..
Szanya написал 02.04.2017 16:02
Как интересно, гулял себе человек с флагом России, а его заталкивают в воронок, и древом флага по спине, вот никакого уважения к государственным символам))), все смешалось в доме Обломовых))), точно у страха глаза велики..
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(без названия)
**** написал 02.04.2017 16:00
Так значит, ходил с флагом РФ, а вовсе не РСФСР?!...
И все одно замели?!...
Так ему и надо!
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