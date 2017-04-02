Полиция задержала в центре Москвы уже больше 30 человек

"За нарушения общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

В настоящее время задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции. В отношении них будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

Еще семь человек, сообщили в правоохранительных органах, были задержаны в районе Манежной площади.

- Ну, как одного задерживали уже вся страна видела, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ходил себе человек с флагом РФ, один и молча. Наверно с час ходил. Ну то есть вообще ничего не делал. И от к нему подъехал воронок, в который его затолкали и увезли в неизвестном направлении. Свобода, чо... Какой-то мальчик, вроде бы даже школьник еще, пообщался с прессой - его тоже "свинтили". Тут даже приказ "больше двух не собираться", и то не нарушен был. Интересно, а если в Фейсбуке написать, что завтра, в 12.00 будет акция "Дыхание протеста", то есть люди будут дышать против Путина - их тоже повинтят? А в протоколе напишут: "Дышал, чем грубо нарушал общественный порядок". Ну а тех, кто призывал дышать - тех вообще за подстрекательство можно посадить...