Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В угоду Ротенбергу власть монополистов толкает Кавказ к войне

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 2

кавказ война кремль
В угоду Ротенбергу власть монополистов толкает Кавказ к войне

При капитализме превыше всего стоят интересы капитала. А при современном, государственно-монополистическом капитализме – интересы кучки наиболее богатых монополистов, которые держат в своих руках все важнейшие отрасли экономики и всю государственную власть. В жертву этим интересам легко приносится не только благо трудового народа (это само собой) – но и так называемые «государственные интересы».

Сегодня мы можем это увидеть воочию. Наша власть, обслуживающая интересы сверхкрупных монополистов – в угоду одному из них, олигарху Ротербергу – подвергает угрозе стабильность в таком сложном регионе, как Северный Кавказ, фактически толкает Кавказ к войне.

По всей стране проходит забастовка дальнобойщиков против Платона. Водители кавказских регионов, особенно в Дагестане, проявляют исключительно высокую солидарность и боевой настрой. Начиная с того, что там самый большой процент бастующих водителей, почти сто процентов. И кончая тем, что бастующие самым решительным образом расправляются с штрейкбрехерами – бьют им стекала, догоняют и силой останавливают, вынуждая к отказу от работы. Отступники подвергаются такому суровому и всеобщему осуждению, что вынуждены раскаиваться в своем предательстве и присоединиться к бастующим.

Дружность и сплоченность дагестанских водителей внушает ужас власти монополистов. От страха власть начинает сходить с ума, совершает дикие поступки, которые могут иметь катастрофические последствия. Она не придумала ничего лучше, как окружить бастующих дагестанских водителей со всех сторон войсками. Не полицией – а именно войсками, и вооружены они не резиновыми дубинками, а боевыми автоматами.

Что из этого может выйти? Понятно что. Одна стычка, один выстрел – и встанет весь Дагестан, а следом запылает и Кавказ.

Власть, обслуживая интересы Ротенбергов, толкает Кавказ к войне. Что будет, если война разгорится? Монополистическая буржуазия, которая своими руками ее разожгла – пригонит на Кавказ войска и заставит их усмирять кавказцев. И представит это так, якобы она ратует за «целостность» (которую она сама же так преступно подвергла угрозе)! Она возьмет простых русских парней, оденет их в военную форму, сунет им в руки автоматы и заставит их убивать таких же простых людей – кавказцев, за то, что они не хотят грабежа и унижения. Кавказцы и русские снова будут стрелять друг в друга. Снова тысячи убитых, разрушенные города, снова вражда и ненависть, всплеск и русского и кавказского национализма и исламского фанатизма. Рай для ИГИЛ, которая угнездится на Кавказе по-хозяйски. А может быть, в итоге – отделение Северного Кавказа.

И все это – ради того, чтобы в карман Ротенберга текли золотые реки от «Платона»!

Всем нормальным людям уже понятно – так больше продолжаться не может. Нельзя больше терпеть этот строй, при котором интересы одного сверхбогатого паразита перевешивают интересы страны и народа. С капитализмом надо кончать!

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Тирпитц написал 03.04.2017 01:03
Только вот не надо передергивать. Существующая в russia общественно- политическая формация есть не капитализм а путинщина.
Ответить
(без названия)
Виктор написал 03.04.2017 01:03
В настоящее время наблюдается антагонистическое противоречие не между трудом и капиталом, а между обществом в целом и властью коррумпированных чиновников и жуликоватых олигархов.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это не теракт?
Это не теракт?
02.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Турция поняла, что в ЕС не будет никогда (0)
В угоду Ротенбергу власть монополистов толкает Кавказ к войне (2)
Отправленный на политическую помойку Сергей Иванов разлюбил РПЦ, а может даже и работодателя (0)
Вы будете смеяться, но Шингаркина и Дадина снова задержали, хоть и в разных местах (2)
Освобождения задержанных 26 марта настойчиво требуют полтысячи жителей Новосибирска (3)
Ленинград вышел на "Шествие свободных людей", хотя организатора шествия и арестовали (7)
Попы всё свирепее камлают против того, кто их сохранил в СССР как вид (18)
Полиция задержала в центре Москвы уже больше 30 человек (18)
Оппозиционер Яценюк "заработал" за год втрое больше Порошенко (1)
Армения выбирает парламент, который не пошатнёт неофеодализма (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oтличные лoгoтип и прoмoрoлик Еврoвидения
Дарья Митина Дарья Митина: Oппoненты пришли к кoнсенсусу
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Живое или Life
Максим Калашников Максим Калашников: ЗАПИСКИ О ВОЗМОЖНОЙ РЕВОЛЮЦИИ-1
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Оправдание Рыбакова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss