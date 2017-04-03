В угоду Ротенбергу власть монополистов толкает Кавказ к войне

При капитализме превыше всего стоят интересы капитала. А при современном, государственно-монополистическом капитализме – интересы кучки наиболее богатых монополистов, которые держат в своих руках все важнейшие отрасли экономики и всю государственную власть. В жертву этим интересам легко приносится не только благо трудового народа (это само собой) – но и так называемые «государственные интересы».

Сегодня мы можем это увидеть воочию. Наша власть, обслуживающая интересы сверхкрупных монополистов – в угоду одному из них, олигарху Ротербергу – подвергает угрозе стабильность в таком сложном регионе, как Северный Кавказ, фактически толкает Кавказ к войне.

По всей стране проходит забастовка дальнобойщиков против Платона. Водители кавказских регионов, особенно в Дагестане, проявляют исключительно высокую солидарность и боевой настрой. Начиная с того, что там самый большой процент бастующих водителей, почти сто процентов. И кончая тем, что бастующие самым решительным образом расправляются с штрейкбрехерами – бьют им стекала, догоняют и силой останавливают, вынуждая к отказу от работы. Отступники подвергаются такому суровому и всеобщему осуждению, что вынуждены раскаиваться в своем предательстве и присоединиться к бастующим.

Дружность и сплоченность дагестанских водителей внушает ужас власти монополистов. От страха власть начинает сходить с ума, совершает дикие поступки, которые могут иметь катастрофические последствия. Она не придумала ничего лучше, как окружить бастующих дагестанских водителей со всех сторон войсками. Не полицией – а именно войсками, и вооружены они не резиновыми дубинками, а боевыми автоматами.

Что из этого может выйти? Понятно что. Одна стычка, один выстрел – и встанет весь Дагестан, а следом запылает и Кавказ.

Власть, обслуживая интересы Ротенбергов, толкает Кавказ к войне. Что будет, если война разгорится? Монополистическая буржуазия, которая своими руками ее разожгла – пригонит на Кавказ войска и заставит их усмирять кавказцев. И представит это так, якобы она ратует за «целостность» (которую она сама же так преступно подвергла угрозе)! Она возьмет простых русских парней, оденет их в военную форму, сунет им в руки автоматы и заставит их убивать таких же простых людей – кавказцев, за то, что они не хотят грабежа и унижения. Кавказцы и русские снова будут стрелять друг в друга. Снова тысячи убитых, разрушенные города, снова вражда и ненависть, всплеск и русского и кавказского национализма и исламского фанатизма. Рай для ИГИЛ, которая угнездится на Кавказе по-хозяйски. А может быть, в итоге – отделение Северного Кавказа.

И все это – ради того, чтобы в карман Ротенберга текли золотые реки от «Платона»!

Всем нормальным людям уже понятно – так больше продолжаться не может. Нельзя больше терпеть этот строй, при котором интересы одного сверхбогатого паразита перевешивают интересы страны и народа. С капитализмом надо кончать!