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Московский листок

Попы всё свирепее камлают против того, кто их сохранил как вид

Опубликовано 02.04.2017 в разделе комментариев 4

реакция рпц мавзолей декоммунизация
Попы всё свирепее камлают против того, кто их сохранил как вид

Представитель РПЦ вновь призвал захоронить тело Владимира Ленина, забальзамированное и покоящееся в Мавзолее на Красной площади. Страна опоздала с этим "на четверть века", заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. 

"Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение", - заявил иерарх в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". (Цитата по "Интерфаксу".) 

При этом он отметил, что сейчас никто не заинтересован в том, чтобы "разбередить старые раны, взбудоражить наше общество, спровоцировать раскол". 

"Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века. Их надо было принять тогда сразу же. Когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали (в 1991 году), тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея. Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие", - заявил представитель РПЦ.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот же как интересно: попы, оказывается, и против Дзержинского. Который решил проблему беспризорности, бездорожья (восстановаливал Транссиб), беззакония... То есть РПЦ вот так вот смело и официально одобряет противозаконный, вандалистский акт "повешения" памятника Дзержинскому (так называли сие действо сами демократы в 1991-м)?! Что ж, можно позавидовать вербальной решимости этих "борцов с терроризмом" - ведь это был почти террористический акт. И в отношении другого акта вандализма, о котором они только мечтают - они тоже рассчитывают на произвол, чистый произвол реакционного меньшинства (каким были все акции в Москве августа 1991-го). Говорить же, однако, надо теперь не о мавзолее - он как был c 1990-го, так и остаётся охраняемым ЮНЕСКО объектом, и не РПЦ на него тявкать (правда, и иерархов РПЦ, и мавзолей охраняет одна и та же ФСО - это явный кунштюк). Говорить, однако же, надо уже о том, как после революции будем мы, большевики, мы, "террористы" выносить из церквей самих попов. Потому что духовенство, как и в ходе Гражданской, не смогло удержаться от однозначно-реакционных высказываний, сохранить пресловутый нейтралитет "власти духовной". РПЦ, самая являясь одним из основных привтизаторов и реституток - вот институт, поглощающий социалистическую собственность, не останавливаясь ни перед тем, что в "священных" стенах обитают школы, детские сады, научные учреждения, ни перед какими-либо иными "моральными" моментами. Что ж, от новой, народной власти потребуется только то же самое - запомнить, как вела себя РПЦ в период реванша частной собственности, и отплатить её тем же самым. То есть, в первую очередь отторгнуть от неё все советские поамещения, так или иначе, "по реституции" полученные (указ этот подписывал, кстати, тот самый Димон Медведев, в период президентства). И гнать этот институт социального регресса поагной метлой - в самую первую очередь. Пусть служат свои обрядики, как первые христиане, в подсобных помещениях. А церкви мы сделаем музеями, теперь решено железно. Не умеют помнить добра - Ленина и Сталина, благодаря которым вообще РПЦ жива как институт и даже имеет особнячок в Чистом переулке, - что ж, пусть запомнят зло, злопамятность для отверженных хорошее, полезное качество характера, по себе знаем.

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Сайт "Россимволика" обязан ответить за оскорбление республики "которую не выговорить"! 

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение"
Ненавижу попов. написал 02.04.2017 17:35
А сами ??? Мощи святых возят по всему свету.
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(без названия)
Мюнцер написал 02.04.2017 17:25
Уже понятно - одним из первых декретов после новой соцреволюции должен стать Декрет об отделении церкви от государства. И уже теперь нужно начинать бороться за то, чтобы исполнялось положение конституции о светском характере нашего государства.
1. Ни копейки денег на церковь из госбюджета!
2. Церковь должна платить налог на прибыль на общих основаниях! Торгуешь, получаешь прибыль - значит, плати! Сказочки про "добровольные пожертвования" оставьте для дураков!
3. Попов - вон из школы! Долой закон божий, так называемое ОПК! Кто хочет приобщать детей к религии - пусть водит их в религиозные школы. А общеобразовательная школа - не место для этого!
4. Отменить позорный закон о защите чувсвта верующих, который становится основой для новой инквизиции и подвергает дискриминации неверующих, чувства которых никто не защищает!
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Памятники этим людям не должны...
ТФК написал 02.04.2017 17:11
Да и ваши физиономии (мягко сказано) не должны скрываться за темными окнами дорогих иномарок и сколько всего вы не должны язык устанет перечислять.
А те кого вы перечисляете были созидателями а отличии от вас.
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Без коммунистов не было бы никакого Православия!
Марина Мыльникова написал 02.04.2017 17:07
Вот это да!!! Очевидно, мракобесцы следом уничтожат факт Победы СССР над фашистской Германией. Почему? Так ведь Александра Федоровна, супруга Николая Второго,была немка. И непонятно сегодня на Украине, и в Белоруссии, что сегодня их бы вообще не было, Белоруссии и Украины, если бы не коммунисты, а именно, если бы не Ленин. Да это грубейшее нарушение - волю БОЖИЮ исправлять взялись, который спас вообще Россию руками коммунистов от тотального захвата Гитлером. По поводу этого сказано в БИБЛИИ, что кто Спасителя предаст, тому лучше было не родиться на свет. Народ СССР стал спасителем людей от коричневой чумы. И кто его предает, тому лучше было не родиться на свет.
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