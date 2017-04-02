Ленинград вышел на "Шествие свободных людей", хотя организатора шествия и арестовали

В Петербурге около сотни людей вышли на "Шествие свободных людей". Организатора акции Александра Расторгуева задержали незадолго до ее начала. Маршрут акции спонтанно изменили: вместо Дворцовой площади двинулись к 78-му отделу полиции, куда отправили Расторгуева, передает "Фонтанка".

Шествие изначально планировалось от станции метро "Гостиный двор" до Дворцовой площади. Расторгуев после задержания по телефону рассказал "Фонтанке", что его забрали после того, как он припарковал автомобиль на Инженерной улице и направлялся к Гостиному двору. К нему подошли сотрудники полиции и задержали, по его словам, за "участие в акциях 26 марта".

Около сотни собравшихся у Гостиного двора активистов решили идти по Невскому проспекту в сторону 78-го отдела полиции, куда полицейские проводили Расторгуева.

Пришедших к отделению сторонников Расторгуева внутрь не пустили. А на него самого, как передает "Фонтанка", стали составлять протокол за участие в массовых протестах 26 марта. Издание полагает, что с этим могут возникнуть сложности, так как неделю назад Расторгуев участвовал в акции на Марсовом поле, где массовые акции не требуют согласования.

Напомним, в Москве - тоже "вяжут", воскресная работа полицаев однообразна и предсказуема. Всякая демократия должна пресекаться самым суровым образом. Это команда с самого верху - причём она демонстрировалась по всем телеканалам, для Путина сейчас самый главный вопрос - это вопрос удержания народа в узде. И не важно, какой это народ - дальнобойщики, студенты, школьники... Однако именно это полицейщиной он и пробуждает в массах классовую ненависть - точнее, поиск системного объяснения (маркистского) произволу правящего класса.

"За нарушения общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

В настоящее время задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции. В отношении них будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

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