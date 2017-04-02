Освобождения задержанных 26 марта настойчиво требуют полтысячи жителей Новосибирска

В Новосибирске до 500 участников собрал согласованный с властями оппозиционный пикет на площади Ленина: активисты требовали освободить задержанных 26 марта, передает "Тайга.инфо". Мэрия оценила число участников в 400 человек, передает "Интерфакс".

Пикет проходил в условиях сильного снегопада. На площади Ленина собрались, в основном, молодые люди возраста абитуриентов и студентов. Среди студентов и школьников выделялись начальник комитета мэрии по взаимодействию с административными органами Анатолий Потапов и начальник управления правового обеспечения минрегионполитики облправительства Евгений Бузмаков, отмечает "Тайга.инфо".

На усыпанном снегом постаменте памятника Ленину кто-то из участников вывел "20!8" - символ президентской кампании Алексея Навального. При этом далеко не все пришедшие молодые люди оказались его сторонниками - больше говорили о нетерпимости к коррупции, произволу власти и правоохранительных органов.

Лозунги и требования участников акции были такими же, как и на состоявшемся 26 марта митинге. Кроме того, звучали требования освободить всех задержанных в других городах в ходе акций оппозиции.

Неделю назад протестная акция в Новосибирске собрала до 4000 человек и стала крупнейшей в восточных регионах страны.

В Петербурге сегодня же около сотни людей вышли на "Шествие свободных людей". Организатора акции Александра Расторгуева задержали незадолго до ее начала. Маршрут акции спонтанно изменили: вместо Дворцовой площади двинулись к 78-му отделу полиции, куда отправили Расторгуева, передает "Фонтанка".

Шествие изначально планировалось от станции метро "Гостиный двор" до Дворцовой площади. Расторгуев после задержания по телефону рассказал "Фонтанке", что его забрали после того, как он припарковал автомобиль на Инженерной улице и направлялся к Гостиному двору. К нему подошли сотрудники полиции и задержали, по его словам, за "участие в акциях 26 марта".

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