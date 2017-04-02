Вы будете смеяться, но Шингаркина и Дадина снова задержали, хоть и в разных местах

В Москве продолжают задерживать активистов, участвующих в протестных мероприятиях - даже в разрешенных формах. "ОВД-Инфо" передает, что у здания ГУВД столицы на Петровке задержали Ильдара Дадина - первого россиянина, приговоренного к реальному сроку за многократные нарушения в ходе митингов. Вместе с Дадиным задержали еще пятерых. Ранее в воскресенье более 40 человек были задержаны на центральных площадях Москвы - Триумфальной, Манежной и Красной.

По данным "ОВД-Ифо", сначала вместе с Дадиным задержали Сергея Ожича, который также проводил одиночный пикет на Петровке.

Позже там же были задержаны Наталья Нетишинская и Вера Макарова, которая вела трансляцию происходящего. Вслед за ними в полицию забрали еще двоих - Евгения Мищенко и Веру Муравьеву.

Все они также доставлены в ОВД "Тверской".

По закону одиночные пикеты не требуют согласования с властями.

Напомним, сегодня же одним из задержанных на Манежной площади оказался 17-летний Роман Шингаркин, сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Роман, который неделю назад залез на фонарный столб на Пушкинской, стал одним из символов московской акции 26 марта.

О задержании юноши сообщила московский корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд со ссылкой на отца молодого человека.

Шингаркин-младший привлек с себе внимание прессы и полиции 26 марта, во время акции против коррупции, когда он вместе с товарищем забрался на фонарный столб на Пушкинской площади.

Эффектные фотографии подростка, сидящего на окруженном полицейскими фонаре, распространились в соцсетях. После окончания акции полицейские все-таки уговорили школьника спуститься. Затем он был задержан и доставлен в отделение полиции. Впрочем, предъявить тинейджеру обвинение правоохранители не смогли в силу его возраста. Тем не менее, подростку пришлось звонить отцу и просить забрать его из полиции.

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