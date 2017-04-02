Отправленный на политическую помойку Сергей Иванов разлюбил РПЦ, а может даже и работодателя

Мусоровозы надо оснастить системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, чтобы водители не мухлевали с маршрутами, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На форуме ОНФ он также рассказал о ликвидации боле 80 нелегальных свалок - из 20 тысяч.

Иванов выступал на мероприятии под названием Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" - его ОНФ проводит уже в четвертый раз. Он заявил, что ГЛОНАСС поможет контролировать водителей, приведя в пример Москву: "Тем, кто возит мусор, за кольцевую лишь бы вывести. В районе Шереметьево выгрузить и получить деньги, как будто ты там за 60 км возил. Кто проверит? Без ГЛОНАССа это не проверишь. Я жесточайший сторонник и настаиваю на том, чтобы каждый мусоровоз был оборудован системой ГЛОНАСС". (Цитата по ТАСС.)

Впрочем, указал Иванов, никаким драконовскими постановлениями вопрос нелегальных свалок не решить, если люди сами не перестанут мусорить. "20 тысяч нелегальных свалок уже посчитано и известно где они находятся, вы можете меня спросить: "Ну и что? Что меньше стало? Почти не стало: из 20 тысяч решение (о ликвидации) принято твердое по 82, но это уже первый шаг", - отметил он.

В работе форума ОНФ принимают участие более 500 человек: журналисты из регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, представители профильных министерств и ведомств.

Иванов назвал неправильной передачу Исаакия РПЦ без учета мнения петербуржцев

Принимая решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ, необходимо было посоветоваться с людьми, заявил Иванов, когда его просили прокомментировать конфликт.

"То, что не посоветовались с людьми, я считаю, это неправильно. Вот и вся моя позиция", - цитирует чиновника РБК.

О передаче властями Санкт-Петербурга Исаакиевского собора в пользование РПЦ стало известно в январе. Тогда директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров заявлял, что власти Санкт-Петербурга попросили его перевезти экспонаты в другое место к 16 апреля (к Пасхе).

От редакции: Что ж, отрадно, что даже самых ближайших друзей Фараона Российской Федерации - учат собственные ошибки. Вот хотел Фараон, давно хотел "героев" белогвардейский сделать равнозначными красноармейским - но своего рейтинга в это дело замешивать не стал. Чтя принцип советского криминала "тренируйся лучше на кошках" - опробовал данный проект на трёх подопытных дурачках - Мединском, Чурове и Иванове. Их отправил панегирики Маннергейму зачитывать и доску мемориальную открывать. Но что-то народ советский, совок этот неизводимый в ленинградцах - очень против воспрял. Зашатались рейтинги под ветром истории. Больше всех повезло Мединскому - молодость спасла и посвящённость в некоторые дворцовые интрижки. А вот Чурова давно не жалко - на посылки при МИД был сослан. Иванова, как ближайшего и главного за такой провал "Русской партии" ждала кара самая суровая. Правда, "сын за отца не отвечает", в капиталах семейство не убавилось, но вот в чинах - явно... Из Администрации Путина - в какие-то экологи!..

Что ж, сосланный, отдадим ему должное, не стал подставлять вторую щёку. Волюнтаристическая "реституция" Исаакия - ведь шаг сродни установке Маннергейм-доски. Однако тут, хоть это звенья одной реакции, одного социального регресса в "Россию, которую потеряли" - Иванов почему-то встал на сторону здравого смысла. Если о тех ленинградцах, кто сопротивлялся "маннергеймизации" топором, пулями, красками - Иванов говорил, что они невежды и лимоновцы треклятые, то вот о тысячах, воспротивившихся "реституции" Исаакия такого разумно говорить не стал. Ну, а про мусоровозы... Что поделаешь - да-да, именно туда его Путин и направил, заведовать мусоровозами. Обидно, конечно, но государь во гневе- таков бывает, сами ж свитой его таким и сделали. Впрочем, не всё потеряно - мусоровоз это же в каком-то плане броневик, и он мог бы ввезти в Кремль то, что путинский бронемЕрс не ввозил...

Д.Ч.