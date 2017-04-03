Турция поняла, что в ЕС не будет никогда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что страну более 50 лет не принимают в Евросоюз в первую очередь из-за религиозного фактора: «Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно ясна: ЕС — это христианский союз», — заявил он на митинге в Анкаре, передает Hurriyet.

При этом турецкий лидер отметил, что во время встречи с папой Римским Франциском в Ватикане европейские лидеры «покорно» его слушали.

Эрдоган также назвал день референдума 16 апреля днем, когда «будет дан ответ на политику ЕС» - благодаря изменениям в конституцию, предполагающим переход на президентскую форму правления.

- Слушать Эрдогана надо наевшись гороху, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но иногда и он говорит весьма важные вещи. Конечно дело не в исламе самом по себе - Албания и Косово в Евросоюз намылились весьма основательно. А вот то, что билетом в Евросоюз является отказ от имперских амбиций - факт! Когда-то Франция, Испания, Великобритания, Германия, Австрия были центрами великих империй, к империи стремились и Швеция, и Польша, и даже Португалия - сегодня это достаточно жалкие пережитки собственного величия, и вполне годятся для ЕС. Югославию никак нельзя было принять в ЕС целиком, а вот раздробив ее - пожалуйста, по частям. Сначала католики, а потом и православные, и даже мусульмане. И тут - Турция, которая сто лет назад отказалась разваливаться по рецептам Европы, которая сохранила воспоминания об Османской империи, более того - о Халифате! Вот и сейчас проводят рефкрендум, чтобы укрепить центральную власть, передать полномочия президенту. Да еще с самой большой армией в Европе... По-моему, с перспективами членства в ЕС тут все ясно. И ясный урок для Украины - развалится, и будет в ЕС по частям. Сначала запад, потом восток. Собственно, и Россию в виде Ленинградской области приняли бы в ЕС хоть завтра. Так что урок всем...