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Московский листок

Попы опять кинулись хоронить Ленина

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 1

империализм путин ельцин ленин буржуазия
Попы опять кинулись хоронить Ленина

Тело Ленина нужно было захоронить сразу после распада СССР в 1991 году. Об этом, как передают Вести.ru, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир». Митрополит Иларион добавил, что «именами палачей нельзя называть улицы и площади», памятники им не должны стоять на площадях, а «мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение».

Ну а что ж тогда памятник Ивану Грозному в Орле поставили? Или не был царь Иван палачом?

Или вот недавно поставили памятник кагану киевскому Владимиру - он разве не был палачом? Разве не он после изнасилования княжны Рогнеды убил ее родителей, князя полоцкого Рогволда с супругой?

А вот на Красной площади памятник Минину и Пожарскому - аккурат напротив ворот Спасской башни, в которых воротах в ознаменование победы был повешен трехлетний сын Лжедмитрия и Марины Мнишек.

Про царя Петра Первого даже не говорю - тот самолично головы рубил, более того, в Европе был принят в гильдию палачей...

Не менее других прославилась и Екатерина Великая, начавшая царствовать с убийства собственного мужа, а с непосредственным палачом царя Петра Третьего вела много лет интимную жизнь. Про средневековую казнь участников восстания Пугачева даже не вспоминаем...

Есть памятники и царб Александру Первому, восшедшему на трон после убийства его отца, Павла первого, в заговоре против которого наследник принимал самое непосредственное участие.

Ну и конечно же "святой" царь Николай Второй - он разве палачом не был? Разве просто так к нему приклеилось прозвище "Кровавый"?

Ну и как не отметить при этом Бориса Ельцина, которому не только памятники, но и огромный "Ельцин-центр" возведен, видимо, для обмена опытом.

По сравнению с этими кумирами нынешних властей все прегрешения первых большевиков просто смехотворны - они даже врагов отпускали под честное слово. А те, естественно, отвечали белым террором... А теперь их идейные потомки, как в том анекдоте, отвечают: "А нас-то за что?"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!OQQQ! TOT--GRJDJOT!!!& написал 03.04.2017 02:22
-Жрецы древнеиудейского родоплеменного бошка в этой таки северной, холодной стране - совсем лишние! Этот субтропический бошок здесь таки может простудится и начнет кашлять! Надо жрецов выслать в Святую Землю - там и бошку и им буде таки комфортнее! Таки вот вюжных странах этот странный культ расцветает пышным цветом во всяких монастырях, где монахи каждые несколько лет своих покойных братьев по безумию выкапывают и наждачной бумагой чистят их многострадальные кости - то таки да! Это - вся их работа...
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