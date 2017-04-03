Ленин победил на выборах в Эквадоре

Кандидат от правящей коалиции левых сил Ленин Морено заявил о победе на президентских выборах в Эквадоре, передает Reuters. После подсчета избиркомом 93,5% бюллетеней он набрал 51,07% голосов избирателей, в то время как за его ближайшего соперника - кандидата от правых сил Гильермо Лассо проголосовали 48,93%. Официальные итоги выборов пока не оглашались.

В свою очередь, Гильермо Лассо уже заявил о многочисленных нарушениях в ходе голосования и потребовал провести пересчет голосов. "Мы продолжаем борьбу, уже ясно, что есть свидетельства манипулирования актами голосования, есть места, где сумма проголосовавших больше, чем всего было избирателей, зарегистрированных на участках", — заявил Лассо в эфире канала TVC.

Морено - инвалид-колясочник, после нападения грабителей в 1998 году у него парализованы ноги. Он занимал должности вице-президента и исполняющего обязанности президента страны и известен своими усилиями по борьбе за права людей с ограниченными возможностями.

За активную деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями Морено выдвигался кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.