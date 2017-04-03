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Московский листок

Левада-Центр: половина россиян ставят свои права выше интересов страны

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 3

Левада-Центр: половина россиян ставят свои права выше интересов страны

Почти половина россиян, 47%, уверены, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства. Как передает Интерфакс, к такому выводу пришли социологи "Левада-Центра", проанализировав результаты мартовского соцопроса.

24% респондентов полагают, что в некоторых случаях ради блага государства можно согласиться с ущемлением прав граждан, еще 10% готовы поставить государственные интересы выше собственных. По мнению 13% права отдельного человека всегда важнее интересов государства.

Треть участников исследования (31%) считают, что «государство нам дает немало, но можно требовать и большего». При этом 31% придерживается позиции, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны». Около 19% россиян в уверены, что нужно «заставить государство служить нашим интересам», а 11 процентов согласны пойти на какие-то жертвы, чтобы помочь стране, находящейся в не самом простом положении.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Света под разными никами шат, хисторс, ха ха и пр.,должна быть сцаными тряпками прогоняяема с сайта!
Это что ?! написал 03.04.2017 11:52
Всякие Фтиратели Очка, "примерно так и есть",миссис Mr.Prisident, Похреннам, всякие "будет весело и страшно",Веселун,йй-99-йй -и прочие подобные нумера, это ТО, Пафнутий, скотовед, Сталкер, СтарЧе,15426378, "жоповеду" и прочие- это света. Возможно, Ытак...Часто вместо Ника словосочетания, МЕЖДОМЕТИЯ и прочие выссыки. Гоните его к хренам. Он же бадхед. Он же 9-й-9, 99-й-99, 77-й-77, -+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- и др. Днюет и ночует здесь...
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните нах*р эту- Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
Да, пластинка про Украину заезжена.Это так. Но, ты, какло, з а е б а л о куда как больше! Пшла нах*р, м*разь...
Где ты видишь фашизм, уродио? Тебе 1000-чи раз говорили, что тебе здесь не рады...Тебя-в двери, ты лезешь в форточку...
Вежливого языка ты не понимаешь. Засрала все подряд. Ты думаешь -уйдешь безнаказанным за нескольколетнее свое обсиралово?
Ошибаешься. Технически вычислить тебя довольно несложно. Думаю, что это уже сделано...даже.
Так что, попрыгай еще немножко, д ебил.
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79% неадекваты разной степени
примерно так и есть написал 03.04.2017 11:35
24% респондентов полагают, что в некоторых случаях ради блага государства можно согласиться с ущемлением прав граждан,
---------------------
Ради такого государства как РФ в нынешнем виде?Идиоты?
====================
Треть участников исследования (31%) считают, что &#171;государство нам дает немало, но можно требовать и большего&#187;.
----------------------
Это что же оно им дало такого?Материнский капитал что-ли?Сомневаюсь в адекватности этих тоже.
========================
По мнению 13% права отдельного человека всегда важнее интересов государства.
---------------------
"Яркие личности" и поклонники либералов в своем репертуаре.
======================
еще 10% готовы поставить государственные интересы выше собственных.
----------------
Чиновники и татупеды РФии.С этими все понятно.
==========================
а 11 процентов согласны пойти на какие-то жертвы, чтобы помочь стране, находящейся в не самом простом положении.
-------------------
А вот и совсем уж дебилобараны ответились.
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(без названия)
Омут написал 03.04.2017 10:48
Государство превращается в жестокую скотину в руках воров, бандитов и недоумков!
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