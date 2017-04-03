Левада-Центр: половина россиян ставят свои права выше интересов страны

Почти половина россиян, 47%, уверены, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это противоречит интересам государства. Как передает Интерфакс, к такому выводу пришли социологи "Левада-Центра", проанализировав результаты мартовского соцопроса.

24% респондентов полагают, что в некоторых случаях ради блага государства можно согласиться с ущемлением прав граждан, еще 10% готовы поставить государственные интересы выше собственных. По мнению 13% права отдельного человека всегда важнее интересов государства.

Треть участников исследования (31%) считают, что «государство нам дает немало, но можно требовать и большего». При этом 31% придерживается позиции, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны». Около 19% россиян в уверены, что нужно «заставить государство служить нашим интересам», а 11 процентов согласны пойти на какие-то жертвы, чтобы помочь стране, находящейся в не самом простом положении.