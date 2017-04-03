Разговор Путина с народом совместят с праздником

Традиционное ежегодное общение Владимира Путина с россиянами пройдет в июне и может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой источники, близкие к администрации президента.

По мнению главы социологической службы Левада-центра Льва Гудкова, связан с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». Эксперт считает, что тема коррупции «бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».

По мнению экспертов, перенос прямой линии может быть связан как с недавними массовыми акциями протеста, так и с началом президентской кампании. "Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина", — считает директор «Левада-центра» Лев Гудков. "Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах", - пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Константин Калачев считает, что проведение прямой линии в июне "может стать отправной точкой для начала президентской кампании". "Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию", - пояснил Калачев. По его словам, "на прямой линии должны объяснить, почему россияне должны голосовать за Владимира Путина, показать образ привлекательного будущего".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что традиционно проводившаяся в апреле прямая линия Владимира Путина перенесена более поздний срок. В 2016 году разговор президента с гражданами состоялся 14 апреля и продлился 3 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 80 вопросов.