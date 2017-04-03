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Московский листок

Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 2

протесты росгвардия
Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга

Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске. 

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.

То есть основной закупкой станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак".

Бросается в глаза, что автозаки закупают вовсе не для регионов где-нибудь на Кавказе, где не прекращается герилья - вся эта бюджетная роскошь предназначена для крупнейших центров, показавших свою "неблагонадежность" по итогам акций 26 марта.

Ну и особенно приятно, что теперь с протестующими гражданами будет общаться не полиция, а "военнослужащие", во всеоружии и с правом стрелять даже в беременных. А из бойниц бронированного автобуса "Федерал" делать это очень удобно.

Теперь ждем на улицах столицы автомобили с говорящим названием "Каратель"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лис написал 03.04.2017 11:40
Я думал что Гитлер умер а он взял и воскрес в Кремле.Полиция,Росгвардия,"Каратель"..."Гуманизм" так и хлещет через край.Вся разница между 1917-м и 2017-м только в том что вместо штурма питерского Зимнего придется брать московский Рейхстаг.
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(без названия)
Пантера написал 03.04.2017 11:39
В РФ установился и укрепляется фашистский режим.А теперь еще и готовится к настоящей войне с народом.Так что народ,готовимся!
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