Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга

Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.

То есть основной закупкой станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак".

Бросается в глаза, что автозаки закупают вовсе не для регионов где-нибудь на Кавказе, где не прекращается герилья - вся эта бюджетная роскошь предназначена для крупнейших центров, показавших свою "неблагонадежность" по итогам акций 26 марта.

Ну и особенно приятно, что теперь с протестующими гражданами будет общаться не полиция, а "военнослужащие", во всеоружии и с правом стрелять даже в беременных. А из бойниц бронированного автобуса "Федерал" делать это очень удобно.

Теперь ждем на улицах столицы автомобили с говорящим названием "Каратель"...

А.Б.