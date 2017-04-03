Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 0

Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии

Депутаты Госдумы от «Единой России» направили в правительство и Верховный суд для получения отзыва законопроект, вводящий наказание до шести лет тюремного заключения за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.

"Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел", - цитирует ТАСС одного из авторов поправок, депутата Михаила Старшинова.

В случае принятия документа кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 000 до 500 00 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

По словам Старшинова, в законопроекте оговаривается, что граждане, добровольно сообщившие о преступлении и возместившие нанесённый ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. «Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи», — отметил Михаил Старшинов.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это не теракт?
Это не теракт?
02.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии (0)
Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга (2)
Либеральные социологи делают ставку на Навального, школьников и дальнобойщиков (0)
Разговор Путина с народом совместят с праздником (3)
Левада-Центр: половина россиян ставят свои права выше интересов страны (2)
Ленин победил на выборах в Эквадоре (1)
Попы опять кинулись хоронить Ленина (25)
Турция поняла, что в ЕС не будет никогда (10)
В угоду Ротенбергу власть монополистов толкает Кавказ к войне (38)
Отправленный на политическую помойку Сергей Иванов разлюбил РПЦ, а может даже и работодателя (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oбъява
Дарья Митина Дарья Митина: Пoёт Ленин, пoбедивший Президент
Дарья Митина Дарья Митина: Ленин пoбедил! Ревoлюция прoдoлжается!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Правды не спрячешь, - умер всётаки в день дурака
Дарья Митина Дарья Митина: Oтличные лoгoтип и прoмoрoлик Еврoвидения
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss