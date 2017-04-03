Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии

Депутаты Госдумы от «Единой России» направили в правительство и Верховный суд для получения отзыва законопроект, вводящий наказание до шести лет тюремного заключения за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.

"Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел", - цитирует ТАСС одного из авторов поправок, депутата Михаила Старшинова.

В случае принятия документа кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 000 до 500 00 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

По словам Старшинова, в законопроекте оговаривается, что граждане, добровольно сообщившие о преступлении и возместившие нанесённый ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. «Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи», — отметил Михаил Старшинов.