Либеральные социологи делают ставку на Навального, школьников и дальнобойщиков

Антикоррупционные протесты, которые прошли 26 марта во многих городах России, могут объединить разные социальные группы населения, например школьников и дальнобойщиков, после чего их может "присвоить" одна, наиболее радикальная сила - например, Алексей Навальный, который в декабре прошлого года заявил, что намерен баллотироваться в президенты в 2018 году, или какая-то новая фигура, считают авторы доклада "Минченко Консалтинг", на который ссылается РБК.

Пока объединения разных сил в протестах против коррупции не произошло - у студентов и дальнобойщиков разные требования, но вполне вероятно, что смычка между ними произойдет в будущем, полагают эксперты.

Серьезной угрозы для власти в России антикоррупционные протесты, по мнению экспертов, пока не несут. Прошедшие акции хоть и были массовыми, но по численности не сопоставимы с выступлениями на Болотной в 2011 году.

В будущем все будет зависеть от действий власти: "Если она будет решать проблемы - то вряд ли кто-то объединится, если же нет - то любая стачка возможна", - заявил журналистам президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

Риски после протестов политологи предлагают условно поделить на две категории. "Первая связана с растерянностью власти: многие были убеждены, что все протесты уже кончились и больше их не будет. Второй риск - более масштабный, это появление среди молодежи такой тревоги, что они не только родились при Путине, но и умрут при Путине", - рассказал политолог Михаил Виноградов.

Авторы доклада также отмечают, что власти неправильно отреагировали как на расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального "Он вам не Димон", посвященное "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, так и на последовавшие за ним протесты.

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнили о судимости Навального, попытавшись его маргинализировать, и в то же время признали, что власти следят за деятельностью оппозиционного политика.

В целом политологи делают вывод, что власть проигнорировала акции 26 марта. В то же время парламентская оппозиция предположила, что "протестный потенциал выльется в периодические выступления подобного рода".

Напомним, протестные акции 26 марта прокатились по всей стране. В Москве власти не согласовали митинг, а оппозиционные "гуляния" обернулись массовыми задержаниями: на Тверскую и прилегающие улицы вышло до 30 тысяч человек, более 1000 были задержаны. Менее масштабные акции протеста также прошли в десятках других городов России.

Еще одна протестная акция прошла в центре Москвы 2 апреля. Задержаны десятки человек. В Петербурге около сотни людей вышли на "Шествие свободных людей". Организатора акции Александра Расторгуева задержали незадолго до ее начала. В Новосибирске до 500 участников пришли на согласованный с властями оппозиционный пикет на площади Ленина. Активисты требовали освободить задержанных 26 марта.

- Либеральные социологи, такие социологи, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - если они считают Навального "наиболее радикальной силой", смысла нет вникать в их витии далее, всё это напоминает размышлизмы бывших друзей ЮКОСа в период дерибана ЮКОСа известной силой из Кремля, нет, повестку протеста будет диктовать действительно та политическая сила, которой сейчас ещё не видно, как было и в феврале 1917-го - большевики, те, кто сможет инфантильное, аморфное желание бороться с коррупцией преобразовать в организованную и направленную классовую борьбу действительно всех разрозненных групп населения против правящей силовигархии, Навальный, как политик буржуазный, не имеющий ни партии, ни программы, явно с такой задачей не справится, вот и вся социология: протест предстоит провести по мосту от мелкобуржуазности к пролетарской революции, что действительно сложно, но возможно при мудром руководстве профессиональных революционеров, многие из которых после Болотной ещё сидят...

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