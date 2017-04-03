В Калининграде на антикоррупционный митинг приехал на велосипеде губернатор Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов приехал на велосипеде на согласованный митинг против коррупции, прошедший в минувшее воскресенье на городской площади, сообщает "Калининград24". По данным участников акции, на площади Василевского собралось около 50 человек, в основном пенсионеры. «Говорили обо всем — коммунальных проблемах, высоких тарифах, о коррупции, — пояснил очевидец. В какой-то момент приехал Алиханов на велосипеде, бабушки увидели, кинулись к нему, пообщались». Полиция митингующим не мешала, добавил очевидец", - цитирует издание одного из очевидцев. По его словам, митинг прошел спокойно, полиция митингующим не мешала.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться