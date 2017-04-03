Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 11 000 тонн санкционной еды

В России за период действия продовольственного эмбарго задержано 10816 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10670 тонн, говорится в отчете ведомства. Отмечается, что на 3 апреля 2017 года было задержано 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, из которых 402 тонны было уничтожено.

Напомним, указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго, президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля 2015 года. Заниматься уничтожением санкционной продукции поручено Федеральной таможенной службе, Россельхознадзору и Роспотребнадзору.

Ранее в среду руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил подобным образом уничтожать и фальсификат, производящийся на территории РФ.