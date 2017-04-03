Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 11 000 тонн санкционной еды

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 2

Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 11 000 тонн санкционной еды

В России за период действия продовольственного эмбарго задержано 10816 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10670 тонн, говорится в отчете ведомства. Отмечается, что на 3 апреля 2017 года было задержано 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, из которых 402 тонны было уничтожено.

Напомним, указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго, президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля 2015 года. Заниматься уничтожением санкционной продукции поручено Федеральной таможенной службе, Россельхознадзору и Роспотребнадзору.

Ранее в среду руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил подобным образом уничтожать и фальсификат, производящийся на территории РФ.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
qokw написал 03.04.2017 12:45
В России еще производят фальсификат? Странно, а такое ощущение что кроме газовых и нефтяных монополистов в России больше нечего не работает. Награждать нужно тех, кто еще что то производит в этом воровском государстве.
Ответить
(без названия)
стоик704 написал 03.04.2017 12:36
Зюганчики и Жирики жрут в поте лица - столько необходимо уничтожить еды через их пищевод?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Австралийский-то премьер дал российскому пример! (0)
Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 11 000 тонн санкционной еды (2)
В Калининграде на антикоррупционный митинг приехал на велосипеде губернатор (0)
Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии (6)
Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга (11)
Либеральные социологи делают ставку на Навального, школьников и дальнобойщиков (1)
Разговор Путина с народом совместят с праздником (6)
Левада-Центр: половина россиян ставят свои права выше интересов страны (4)
Ленин победил на выборах в Эквадоре (1)
Попы опять кинулись хоронить Ленина (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Китайскoе качествo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Харьков, что было в марте
Максим Калашников Максим Калашников: Затрясло. Перспектива силовой акции в Дагестане пугает власть
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Им нравится раскачивать лодку
Дарья Митина Дарья Митина: Марина o Лизе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss