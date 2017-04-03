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Московский листок

Австралийский-то премьер дал российскому пример!

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 0

коррупция кремляди австралия роскошь
Австралийский-то премьер дал российскому пример!

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл 3 апреля побывал в штатах, наиболее пострадавших от циклона "Дебби", признанного самым разрушительным за последние 40 лет. Политик анонсировал программы поддержки для населения, похвалил волонтеров, которые организовали уборку там, где вода уже спала, и подбодрил их личным примером, отмыв полы в маленьком кафе. 

Как пишет The Australian, пик наводнения еще не пройден. Власти полагают, что в среду, 5 апреля, в центральной части Квинсленда будут затоплены тысячи домов, уровень воды поднимется до отметки 9,4 метра. Аэропорт Рокхэмптона будет закрыт по крайней мере до конца недели. 

Премьер Тернбулл вместе с премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджикян побывал в городах Лисмор и Мурвиллумб, чтобы оценить причиненный тропическим штормом ущерб и подбодрить жителей, которые начинают наводить порядок на улицах, по которым только что неслись потоки воды. 

"Это был циклон, который бывает раз в 40 лет. К сожалению, такие погодные инциденты будут нарастать", - отметила Береджикян, обратив внимание на тот факт, что австралийцы легкомысленно отнеслись к предупреждениям со стороны спасательных служб. 

В свою очередь, Тернбулл заявил, что впечатлен решительным настроем сограждан. "Мы увидели, что природа обрушивает на австралийцев самое худшее, но проявляет все самое лучшее, что в них есть", - добавил он.

От редакции: Трудотерапия, так сказать, была бы крайне полезна и Мите-виноградарю, Дмитрию, так сказать, Тасканскому. Однако это полностью исключает пиар-политика Кремля... Но вы вообразите: владелец зарубежных вилл, виноградников, яхт и прочих прелестей, моет российские полы! Ведь за такое народ и роскошь бы простил запросто. Путин, вон, летал самолично тушить пожары (кстати, в Забайкалье-то снова леса горят - да вот Путин что-то на подъём тяжелее стал, ему бы "прямые линии" удержать, не скривить бы душою...).

А Митяй? Да полы-то мыть - для него, пожалуй, было бы слишком гуманным наказанием. По совести, годиков пять на восстановлении гигантов социалистической индустрии (к которым он прилеплен в качестве акционера нынче) ему бы разнорабочим потрудиться в системе "несвободы". А всю его роскошь зарубежную - продать, на вырученные средства в РФ расселять ветхо-жильцов и строить детские сады, роддома, школы. Вот такая антикоррупционная большевистская программа.

Д.Ч.



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