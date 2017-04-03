Роснефть пообещала направить на дивиденды 35% прибыли по МСФО

"Роснефть" намерена направить на дивиденды 35% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года, заявил журналистам главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

"Во-первых, главный, основной акционер уже принял решение. И это решение поддержано менеджментом - 35% чистой прибыли будет направлено на дивидендные выплаты", - цитирует Сечина Интерфакс.

Отметим, что по итогам 2015 года нефтяная компания также направила на дивиденды 35% прибыли по МСФО, несмотря на распоряжение правительства от 19 апреля, согласно которому госкомпаниям предлагалось выплатить дивиденды в размере 50% от большего показателя чистой прибыли — по РСБУ или МСФО.

Напомним, чистая прибыль «Роснефти» по (МСФО) за 2016 г. составила 181 млрд руб., что вдвое меньше показателя предыдущего года. При этом, выручка «Роснефти» в 2016 году составила 4,988 трлн рублей, что на 3,1% меньше, чем в 2015 году. Чистый долг «Роснефти» в 2016 г. вырос на 11,6% до 1,89 трлн рублей. Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. составила 53 млрд руб., что соответствует аналогичному периоду 2015 года. В отчетности компании отмечается, что "Роснефть" в 2016 г. потеряла 165 млрд руб. от реализации налогового маневра и еще 30 млрд руб. - в результате снижения рублевых цен на нефть.

В свою очередь, совокупный доход десяти членов правления компании «Роснефть» в 2016 году составил 3,697 млрд руб., что 0,38% больше показателя 2015 года. Сумма, выплаченная в 2016 году членам правления в качестве заработной платы составила 572,3 млн руб. Премии - 2,006 млрд руб., включая «премию по итогам работы в 2015 году и премии за успешную реализацию крупных проектов». Кроме того, члены правления «Роснефти» получили более 1 млрд руб. в виде выплат за время нахождения в командировках и иных вознаграждений. Вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9% и составило 113,226 миллиона рублей.