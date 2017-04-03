Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Силовигархии не удалось ради своих прибылей столкнуть Росгвардию и дальнобоев в Дагестане

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 1

протест кризис силовигархия сырьеваяимперия дагестан дальнобойщики автомир

По всей стране в понедельник, 3 апреля, продолжается акция протеста против системы взимания платежей с большегрузов "Платон". Между тем постепенно снижается напряженность вокруг протестного лагеря дагестанских дальнобойщиков на стоянке возле поселка Манас, однако до разрешения ситуации, по всей видимости, еще далеко. Как сообщает "Новая газета", в ночь на воскресенье большая часть войск Росгвардии, которые в минувшую пятницу взяли в кольцо дагестанских дальнобойщиков, отошла на несколько километров, оттянув за собой бронетранспортеры. 

В лагере под Манасом говорят о задержаниях нескольких дальнобойщиков якобы с камнями и "коктейлями Молотова", но многие протестующие сомневаются в виновности задержанных, пишет "Новая газета". 

Накануне в лагере состоялась встреча координационного совета дагестанских водителей, куда входят представители 13 районов республики, с заместителем министра транспорта Якубом Худжаевым. На ней чиновник пообещал "в ближайшее время" организовать встречу с руководством республики. 

В то же время дальнобойщики планируют оставаться на месте, пока их требования не будут выполнены. Активисты выступают за полную отмену "Платона" и дорожного налога. По всей республике в забастовке участвуют более 4 тысяч машин. Водители продолжают блокировать проезд фур по федеральной трассе Ростов-на-Дону - Баку. 

Бастующие под Манасом дальнобойщики накануне начали сбор подписей под петицией, адресованной главе Дагестана Рамазану Абдулатипову и президенту РФ Владимиру Путину, с требованием немедленно отменить систему "Платон". Об этом "Кавказскому узлу" сообщил перевозчик Руслан Магомедов. Как говорится в петиции, "перевозчики отказываются признавать налог "Платон" и намерены бастовать до тех пор, пока сбор не будет отменен", пояснил он. 

В Управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана накануне заверили, что проведение силовых операций против дальнобойщиков в поселке Манас не запланировано. "Не стоит верить провокационным сообщениям людей, которые распространяют подобную информацию в соцсетях с целью разрушить стабильность", - отметили в управлении. Подразделение Росгвардии направлено на место событий для того, чтобы обеспечить общественный порядок, говорится в сообщении на сайте Минпечати республики.

Отметим, что Росгвардия, которую создавали и готовили именно для "защиты реформ", как завещал Ельцин - спешно закупает спецтехнику. Тюрем в РФ для народа давно не хватает (заключённых при Путине на душу населения гораздо больше, чем было при Сталине), а вот автозаков - тем более. "Возить вам, не перевозить"...

Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске. 

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.

То есть основной закупкой станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак". 

Новости по теме

Что после забастовок и митингов - реформы или революция?

Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга 

Либеральные социологи делают ставку на Навального, школьников и дальнобойщиков

Генпрокуратура вводит цензуру в интернете в связи с антикоррупционной акцией 2 апреля

Роскомнадзор добивается наложения штрафа на координатора ЭкоВахты Андрея Рудомаху за отсутствие ярлыка "инагента"

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик707 написал 03.04.2017 14:13
Айфончика готовят на заклание, как малюсенького поросенка?
.
Почему люди такие неблагодарные - им Дубровку и убийство детей в Беслане, кровавый водевиль в Сирии, наконец орден поганке Наине и звезду героя вору Сердюкову - вообщем зрелищ без хлеба - а они не довольны?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин пообещал не торопиться с закручиванием гаек в интернете (3)
В Турции 47 тысяч человек остаются в тюрьмах по подозрению в связях с Гюленом (2)
Роснефть пообещала направить на дивиденды 35% прибыли по МСФО (0)
Силовигархии не удалось ради своих прибылей столкнуть Росгвардию и дальнобоев в Дагестане (1)
Австралийский-то премьер дал российскому пример! (0)
Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 11 000 тонн санкционной еды (4)
В Калининграде на антикоррупционный митинг приехал на велосипеде губернатор (0)
Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии (6)
Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга (14)
Либеральные социологи делают ставку на Навального, школьников и дальнобойщиков (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Китайскoе качествo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Харьков, что было в марте
Максим Калашников Максим Калашников: Затрясло. Перспектива силовой акции в Дагестане пугает власть
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Им нравится раскачивать лодку
Дарья Митина Дарья Митина: Марина o Лизе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss