Силовигархии не удалось ради своих прибылей столкнуть Росгвардию и дальнобоев в Дагестане

По всей стране в понедельник, 3 апреля, продолжается акция протеста против системы взимания платежей с большегрузов "Платон". Между тем постепенно снижается напряженность вокруг протестного лагеря дагестанских дальнобойщиков на стоянке возле поселка Манас, однако до разрешения ситуации, по всей видимости, еще далеко. Как сообщает "Новая газета", в ночь на воскресенье большая часть войск Росгвардии, которые в минувшую пятницу взяли в кольцо дагестанских дальнобойщиков, отошла на несколько километров, оттянув за собой бронетранспортеры.

В лагере под Манасом говорят о задержаниях нескольких дальнобойщиков якобы с камнями и "коктейлями Молотова", но многие протестующие сомневаются в виновности задержанных, пишет "Новая газета".

Накануне в лагере состоялась встреча координационного совета дагестанских водителей, куда входят представители 13 районов республики, с заместителем министра транспорта Якубом Худжаевым. На ней чиновник пообещал "в ближайшее время" организовать встречу с руководством республики.

В то же время дальнобойщики планируют оставаться на месте, пока их требования не будут выполнены. Активисты выступают за полную отмену "Платона" и дорожного налога. По всей республике в забастовке участвуют более 4 тысяч машин. Водители продолжают блокировать проезд фур по федеральной трассе Ростов-на-Дону - Баку.

Бастующие под Манасом дальнобойщики накануне начали сбор подписей под петицией, адресованной главе Дагестана Рамазану Абдулатипову и президенту РФ Владимиру Путину, с требованием немедленно отменить систему "Платон". Об этом "Кавказскому узлу" сообщил перевозчик Руслан Магомедов. Как говорится в петиции, "перевозчики отказываются признавать налог "Платон" и намерены бастовать до тех пор, пока сбор не будет отменен", пояснил он.

В Управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана накануне заверили, что проведение силовых операций против дальнобойщиков в поселке Манас не запланировано. "Не стоит верить провокационным сообщениям людей, которые распространяют подобную информацию в соцсетях с целью разрушить стабильность", - отметили в управлении. Подразделение Росгвардии направлено на место событий для того, чтобы обеспечить общественный порядок, говорится в сообщении на сайте Минпечати республики.

Отметим, что Росгвардия, которую создавали и готовили именно для "защиты реформ", как завещал Ельцин - спешно закупает спецтехнику. Тюрем в РФ для народа давно не хватает (заключённых при Путине на душу населения гораздо больше, чем было при Сталине), а вот автозаков - тем более. "Возить вам, не перевозить"...

Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.

То есть основной закупкой станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак".

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