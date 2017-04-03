В Турции 47 тысяч человек остаются в тюрьмах по подозрению в связях с Гюленом

В Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года было задержано 113 260 человек, подозреваемых в связях c экстремистской организацией FETO исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

По его словам, в настоящее время под стражей остаются более 47 тыс. человек, в том числе 10 732 полицейских, 7463 военных, 168 генералов, 2575 судей и прокуроров, 26 177 гражданских лиц и 208 чиновников. 863 человека находятся в розыске.

Как пояснил Сойлу, 65,4 тыс. задержанных позже отпустили на свободу, 41,5 тыс. из них остаются под надзором правоохранительных органов.

Попытка госпереворота произошла в ночь на 16 июля прошлого года. Мятеж за несколько часов был подавлен властями. В результате погибли 246 человек, считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

Организатором путча Анкара назвала Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в США, и его соратников. Гюлен свою вину отрицает. Ранее более 100 тыс. госслужащих по всей стране были уволены или отстранены по подозрению в связях с Гюленом. Задержаны его родственники, проживающие в Турции.

Напомним, первым делом после неудавшегося переворота в Турции было арестовано (в первой "партии") около 13 тысяч человек. Среди задержанных были — 1329 полицейских, 8831 военный, а также 2100 судей и прокуроров. В результате попытки госпереворота погибли, по данным МИД Турции, 290 человек.

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