Путин пообещал не торопиться с закручиванием гаек в интернете

Президент РФ Владимир Путин считает, что действующих на данный момент ограничений в российском интернете достаточно. "У нас есть ограничения, о них хорошо известно - это пропаганда суицида, детская порнография, пропаганда терроризма, распространение наркотиков и т.д. Это все функционирует. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно ", - цитирует Интерфакс выступление Путина на медиа-форуме Общероссийского народного фронта.

По его словам, все ограничительные меры в российском интернете сначала вызвали у общества опасения, "что все перекроют, запретят и так далее". "Нет, не запретили. Все функционирует нормально, более того, многие считают, что этого недостаточно, что нужно еще жестче", - заявил президент.

По его словам, общий подход должен быть таким: "Нельзя все, что запрещено законом, и это нужно аккуратно цивилизованно и технологично отработать в интернете".