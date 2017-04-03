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Московский листок

Путин пообещал не торопиться с закручиванием гаек в интернете

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 3

Путин пообещал не торопиться с закручиванием гаек в интернете

Президент РФ Владимир Путин считает, что действующих на данный момент ограничений в российском интернете достаточно. "У нас есть ограничения, о них хорошо известно - это пропаганда суицида, детская порнография, пропаганда терроризма, распространение наркотиков и т.д. Это все функционирует. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно ", - цитирует Интерфакс выступление Путина на медиа-форуме Общероссийского народного фронта.

По его словам, все ограничительные меры в российском интернете сначала вызвали у общества опасения, "что все перекроют, запретят и так далее". "Нет, не запретили. Все функционирует нормально, более того, многие считают, что этого недостаточно, что нужно еще жестче", - заявил президент.

По его словам, общий подход должен быть таким: "Нельзя все, что запрещено законом, и это нужно аккуратно цивилизованно и технологично отработать в интернете".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Вовка молоток написал 03.04.2017 14:40
Что бы вы ни писали, но Вовка все-таки самый вменяемый из кремлевских кретинов, которым постоянно нужно кого-то арестовать, расстрелять, повесить, уничтожить, запретить и т.д.
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(без названия)
стоик706 написал 03.04.2017 14:35
Кто-то ему еще верит?
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Порошенко лично отдал приказ сбить малайзийский Боинг
Это что ?! написал 03.04.2017 14:31
http://politpuzzle.ru/31837-mh-17-po-komu-zvonit-britanskij-kolokol/?utm_source=directadvert.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0&utm_content=ad-6298789&utm_term=directadvert_673272
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