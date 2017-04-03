В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв

Не менее пяти человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, сообщает Лента.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Станция "Черная речка" закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.
Телеканал "Россия 24" сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. "Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил телеканал.
Ранее СМИ сообщили о взрыве на станции "Сенная площадь". По данным очевидцев, станция сильно задымлена, есть пострадавшие и, возможно, погибщие.
Напомним, в понедельник в Санкт-Петербурге проходит медиа-форум ОНФ с участием президента России Владимира Путина.
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Тень написал 03.04.2017 16:20
Чингачгук написал 03.04.2017 16:18
Тень написал 03.04.2017 16:18
замкадыш написал 03.04.2017 16:17
7)))) написал 03.04.2017 16:09
Ребята из КГБ снова взялись за старое.
"Учения" в Рязани - серия номер два.
Б-в-и-страшно///// написал 03.04.2017 16:02
Джукахэйнен написал 03.04.2017 16:02
стоик 666 написал 03.04.2017 15:55
Нниблагодарный богоизбранным написал 03.04.2017 15:55
Давай-ка забань щщераз: 40% первой двадцатки списка Форбс - евреи; самый богатый чел РФ - еврей, из 15 местных авторов - 33% евреи - дальше влом
(ничче, будет время, будет дело - ага-ага, - Наше Дело)
мне почему то думается написал 03.04.2017 15:55
стоик706 написал 03.04.2017 15:46
Это что ?! написал 03.04.2017 15:45
Рамарио акро написал 03.04.2017 15:44
Очковтиратель ОтттО написал 03.04.2017 15:35
неФедя написал 03.04.2017 15:30