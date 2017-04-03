В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв

Не менее пяти человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, сообщает Лента.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Станция "Черная речка" закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.

Телеканал "Россия 24" сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. "Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил телеканал.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на станции "Сенная площадь". По данным очевидцев, станция сильно задымлена, есть пострадавшие и, возможно, погибщие.

Напомним, в понедельник в Санкт-Петербурге проходит медиа-форум ОНФ с участием президента России Владимира Путина.