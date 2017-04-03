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Московский листок

В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 15

Не менее пяти человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, сообщает Лента.Ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Станция "Черная речка" закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.

Телеканал "Россия 24" сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. "Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил телеканал.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на станции "Сенная площадь". По данным очевидцев, станция сильно задымлена, есть пострадавшие и, возможно, погибщие.

Напомним, в понедельник в Санкт-Петербурге проходит медиа-форум ОНФ с участием президента России Владимира Путина.

 



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Всего комментариев к статье: 15
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Re: в московском метро толпы ИГИЛбайтеров уборщиками работают
Тень написал 03.04.2017 16:20
СССобянин - враг всего живого, палач Москвы...
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(без названия)
Чингачгук написал 03.04.2017 16:18
"Преступность не имеет национальности,а ИГИЛ в России-запрещено",надо думать,что взрыв устроили пьяные Рязанские мужички,чисто-из хулиганских побуждений..Открывайте пошире двери,принимайте больше мигрантов и тогда такое станет повседневным явлением,а все "закручивание гаек"будет сводиться к усмирению демонстраций,запрету "страшных Русских националистов" и поимке старушек в супермаркетах за кражу пачки масла...
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печально...
Тень написал 03.04.2017 16:18
может, всем этим полицаям, росгвардейцам и прочим "правоохранителям", прекратить кошмарить лояльных граждан и заняться своим прямым делом?
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в московском метро толпы ИГИЛбайтеров уборщиками работают
замкадыш написал 03.04.2017 16:17
заминируют все за 10 минут. это специально Собянин СС сделал?
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(без названия)
7)))) написал 03.04.2017 16:09
Это - ЧЕКИСТЫ.
Ребята из КГБ снова взялись за старое.
"Учения" в Рязани - серия номер два.
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(без названия)
Б-в-и-страшно///// написал 03.04.2017 16:02
У меня племяшка в Питере,узнал-сердчишко екнуло.Путин приехал,рвануло тамже.Связь,видимо есть какая-то,пусть конспиролухи резвятся.Родне погибших-соболезнования.
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рязанские мешки с гексогеном?
Джукахэйнен написал 03.04.2017 16:02
серьезный повод резко подзакрутить гайки
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это начало предвыборной компании?
стоик 666 написал 03.04.2017 15:55
рейтинг взлетел до 146 % ?
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(без названия)
Нниблагодарный богоизбранным написал 03.04.2017 15:55
Дык, г-н баранофф, у преступника ясен ххххерррр нет нацианальнасти, истаричиской родены, братьефф по вере и угнетенности в "этой" тюрьме народофф, да??
Давай-ка забань щщераз: 40% первой двадцатки списка Форбс - евреи; самый богатый чел РФ - еврей, из 15 местных авторов - 33% евреи - дальше влом
(ничче, будет время, будет дело - ага-ага, - Наше Дело)
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(без названия)
мне почему то думается написал 03.04.2017 15:55
XOXЛЫ!!!
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(без названия)
стоик706 написал 03.04.2017 15:46
Суд в Гааге их заждался?
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ОчковЫтиратель ОтттО написал 03.04.2017 15:35-Это Света
Это что ?! написал 03.04.2017 15:45
Ты г н и д а. Ты не человек.
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(без названия)
Рамарио акро написал 03.04.2017 15:44
Опять старая схема как со взрывом домов они просто так не уйдут на последовал попьют людской кровушки.
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Очковтиратель ОтттО написал 03.04.2017 15:35
Да, что предстоит россиянам? Так вот лежать....
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неФедя написал 03.04.2017 15:30
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