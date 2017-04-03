Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

И татарский вдруг премьер дал российскому пример

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 0

кризис позор либералы силовигархия
И татарский вдруг премьер дал российскому пример

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал заявление премьер-министра Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию. Исполнение обязанностей премьера до утверждения Госсоветом РТ новой кандидатуры возложено на первого вице-премьера Алексея Песошина, сообщает пресс-служба президента РТ.  

В понедельник совет директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" принял решение, поддержанное единственным акционером общества - АО "Связьинвестнефтехим", - о назначении Халикова с 4 апреля 2017 года генеральным директором компании. Халиков продолжит возглавлять Советы директоров компаний энергетического сектора Татарстана, отмечает пресс-служба правительства республики. Он занимал пост премьер-министра Татарстана с 2010 года.

"Татэнерго" является одной из крупнейших региональных генерирующих компаний. Ее установленная электрическая мощность составляет 5,1 тыс. МВт, тепловая - 7,79 тыс. Гкал/час, в том числе мощность всех ТЭС 4 тыс. МВт, мощность Нижнекамской ГЭС - 1,2 тыс. МВт. Компания с 1 декабря 2008 года работает на оптовом рынке электроэнергии и осуществляет ее поставку более 250 контрагентам на территории России. Продажу тепловой энергии АО "Татэнерго" осуществляет на территории Татарстана.

Чистая прибыль "Татэнерго" в 2016 году составила 237 млн рублей, выручка - 35,6 млрд рублей. По итогам 2015 года прибыль компании составляла 3,6 млрд рублей. Снижение чистой прибыли в 15 раз связано с негативными последствиями ситуации вокруг "Татфондбанка", у которого Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию, сообщала пресс-служба правительства Татарстана.

От редакции: Собственно говоря, у Димона-то, который бывший президент РФ и премьер нынешний - ситуация сходная. Он и в первом выборном штабе Путина, и в Газпроме потрудился, успел - ну, отчего бы его туда Фараону РФ не переместить обратно с глаз подальше? А вот упрям Фараон - для него идти на уступки пред требованиями толпы самое большущее западло. Правящий класс - что в Татарстане, что в РФ - давно сросся с ТЭК, это его синекура и одновременно источник власти. "Зарплаты" они там себе назначают условные - так как прежние принципы распределения доходов, советские принципы - давно стёрты контрреволюцией, теперь стало всё можно... 

Но для Димона-то при всём его поныне "заработанном" этот, "татарский" вариант был бы наилучшим (кстати, и для Вована). Ведь ему ничего так теперь не "сияет" по всем обстоятельствам, как отставка. Ну так - ведь отставка это же не казнь, в конце концов! Свобода-то ведь лучше несвободы - и вот, представьте, как Димон, перемещённый в любой ближайший совет директоров силовигархии - хоть в Роснефть, хоть в Газпром, стал бы жить-то как припеваючи! Ну, мало ли, что народ возмущался - это ж народ возмущался-то когда он премьерствовал и наживал всё исключительно имея такую высокую должность. А вот теперь, совладея газом или нефтью РФ (не по должности, по должности-то они все типа "госслужащие" - по сути, и получая с этого соответствующий процентик) Димон бы зажил уже не таясь! И вино тасканское под своей бы маркой выпускал - чего стесняться-то? Наоборот, рекламная кампания прошла успешно и бесплатно за счёт ФБК.

Так что работодателю стоит задуматься о "татарском" варианте избавления от проблемы по имени Димон.

Д.Ч.

Новости по теме:

Австралийский-то премьер дал российскому пример!

Что после забастовок и митингов - реформы или революция?

Освобождения задержанных 26 марта настойчиво требуют полтысячи жителей Новосибирска 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Поет Ленин!
Поет Ленин!
03.04.2017
Клизма для экономики России
Клизма для экономики России
03.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (15)
И татарский вдруг премьер дал российскому пример (0)
Путин пообещал не торопиться с закручиванием гаек в интернете (5)
В Турции 47 тысяч человек остаются в тюрьмах по подозрению в связях с Гюленом (2)
Роснефть пообещала направить на дивиденды 35% прибыли по МСФО (0)
Силовигархии не удалось ради своих прибылей столкнуть Росгвардию и дальнобоев в Дагестане (1)
Австралийский-то премьер дал российскому пример! (1)
Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 11 000 тонн санкционной еды (4)
В Калининграде на антикоррупционный митинг приехал на велосипеде губернатор (0)
Депутаты предлагают сажать на шесть лет за кражу электроэнергии (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На зверства следует отвечать зверствами в их же духе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Досадная ошибка, точнее описка
Дарья Митина Дарья Митина: Китайскoе качествo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Харьков, что было в марте
Максим Калашников Максим Калашников: Затрясло. Перспектива силовой акции в Дагестане пугает власть
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss