И татарский вдруг премьер дал российскому пример

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал заявление премьер-министра Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию. Исполнение обязанностей премьера до утверждения Госсоветом РТ новой кандидатуры возложено на первого вице-премьера Алексея Песошина, сообщает пресс-служба президента РТ.

В понедельник совет директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" принял решение, поддержанное единственным акционером общества - АО "Связьинвестнефтехим", - о назначении Халикова с 4 апреля 2017 года генеральным директором компании. Халиков продолжит возглавлять Советы директоров компаний энергетического сектора Татарстана, отмечает пресс-служба правительства республики. Он занимал пост премьер-министра Татарстана с 2010 года.

"Татэнерго" является одной из крупнейших региональных генерирующих компаний. Ее установленная электрическая мощность составляет 5,1 тыс. МВт, тепловая - 7,79 тыс. Гкал/час, в том числе мощность всех ТЭС 4 тыс. МВт, мощность Нижнекамской ГЭС - 1,2 тыс. МВт. Компания с 1 декабря 2008 года работает на оптовом рынке электроэнергии и осуществляет ее поставку более 250 контрагентам на территории России. Продажу тепловой энергии АО "Татэнерго" осуществляет на территории Татарстана.

Чистая прибыль "Татэнерго" в 2016 году составила 237 млн рублей, выручка - 35,6 млрд рублей. По итогам 2015 года прибыль компании составляла 3,6 млрд рублей. Снижение чистой прибыли в 15 раз связано с негативными последствиями ситуации вокруг "Татфондбанка", у которого Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию, сообщала пресс-служба правительства Татарстана.

От редакции: Собственно говоря, у Димона-то, который бывший президент РФ и премьер нынешний - ситуация сходная. Он и в первом выборном штабе Путина, и в Газпроме потрудился, успел - ну, отчего бы его туда Фараону РФ не переместить обратно с глаз подальше? А вот упрям Фараон - для него идти на уступки пред требованиями толпы самое большущее западло. Правящий класс - что в Татарстане, что в РФ - давно сросся с ТЭК, это его синекура и одновременно источник власти. "Зарплаты" они там себе назначают условные - так как прежние принципы распределения доходов, советские принципы - давно стёрты контрреволюцией, теперь стало всё можно...

Но для Димона-то при всём его поныне "заработанном" этот, "татарский" вариант был бы наилучшим (кстати, и для Вована). Ведь ему ничего так теперь не "сияет" по всем обстоятельствам, как отставка. Ну так - ведь отставка это же не казнь, в конце концов! Свобода-то ведь лучше несвободы - и вот, представьте, как Димон, перемещённый в любой ближайший совет директоров силовигархии - хоть в Роснефть, хоть в Газпром, стал бы жить-то как припеваючи! Ну, мало ли, что народ возмущался - это ж народ возмущался-то когда он премьерствовал и наживал всё исключительно имея такую высокую должность. А вот теперь, совладея газом или нефтью РФ (не по должности, по должности-то они все типа "госслужащие" - по сути, и получая с этого соответствующий процентик) Димон бы зажил уже не таясь! И вино тасканское под своей бы маркой выпускал - чего стесняться-то? Наоборот, рекламная кампания прошла успешно и бесплатно за счёт ФБК.

Так что работодателю стоит задуматься о "татарском" варианте избавления от проблемы по имени Димон.

Д.Ч.

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