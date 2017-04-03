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Московский листок

Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Петербурга

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 2

Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Петербурга

Прокуратура квалифицировала сегодняшний взрыв в петербургском метрополитене как теракт, заявил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. "Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - отметил он.

По его словам, расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры.

По данным Следственного комитета России, взрыв произошел в понедельник около 14:40 мск в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». На данный момент известно о 10 погибших и 50 раненых. Среди пострадавших есть дети. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако НАК подтвердил информацию только об одном взрывном устройстве. Ранее газета "Фонтнка" со ссылкой на собственный источник сообщила, что на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге было обнаружено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство. Официальные органы пока эту информацию не подтвердили.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Ничего личного - только бизнес. Наземный транспорт теперь в шоколаде
Буржуи написал 03.04.2017 17:46
- главные террористы
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(без названия)
sdfgh написал 03.04.2017 16:59
а что " Матильду " уже показывают ?
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