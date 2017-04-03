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Московский листок

Находка в электродепо "Варшавском" оказалась не бомбой, а личными вещами

Опубликовано 03.04.2017 в разделе комментариев 1

москва метрополитен
Находка в электродепо "Варшавском" оказалась не бомбой, а личными вещами

В электродепо "Варшавское" Московского метрополитена обнаружен бесхозный мешок, но позже выяснилось, что внутри лежат личные вещи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

"Бесхозный предмет, найденный в электродепо "Варшавское" столичного метрополитена, оказался мешком с личными вещами", - рассказал источник агентству. 

"На Варшавском шоссе в электродепо "Варшавское" Московского метрополитена найден бесхозный предмет. В настоящее время он проверяется сотрудниками оперативных служб", - сообщил источник агентству. 

Ранее на станции метро "Тимирязевская" в Москве был найден бесхозный рюкзак. Сейчас станция работает в штатном режиме, эвакуацию пассажиров не проводили. В ходе проверки правоохранители нашли владельца рюкзака - оказалось, что молодой человек случайно забыл его на станции. 

Ранее 3 апреля, около 14:30, в петербургском метрополитене произошел взрыв (по некоторым данным, два взрыва) в поезде, следовавшем от станции "Сенная площадь" к "Технологическому институту". Согласно предположению специалистов, причиной трагедии послужило самодельное взрывное устройство, оставленное злоумышленниками в одном из вагонов перед отправлением состава. 

Погибли 10 человек, ранены около 50. Все станции петербургского метро закрыты, пассажиров эвакуировали.

Напомним, в понедельник в Санкт-Петербурге проходит медиа-форум ОНФ с участием президента России Владимира Путина.

Отметим, что теракты в метро случались в разных крупных городах России, в основном в Москве, но в Ленинграде - ни разу. Как-то уж очень"вовремя" этот теракт произошёл - сразу же вспоминается лесенка терактов 2001-го года, по которой восходил преемник Ельцина на высоты своего нынешнего рейтинга, как "защитник нации". В романе "Господин Гексоген" (президент) Александр Проханов тогда не боялся рассуждать на тему такой своевременности - для закручивания гаек идеальный повод, для нейтрализации оппозиции, протестов дальнобойщиков, противников реституции Исаакия... 

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Всего комментариев к статье: 1
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это личные вещи гаранта?
стоик 666 написал 03.04.2017 17:46
трусы,носки,зубная щетка ?
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